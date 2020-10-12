結婚70年阿公阿嬤「壁咚」 期待今生首次搭熱氣球飛天

嘉義大同技術學院10月23、24日舉辦57周年校慶活動，除邀請熱氣球航空公司，到校舉辦熱氣球繫留升空體驗，校方日前還為結婚70年阿公黃朝松、阿嬤黃陳業拍婚紗照，為兩人第一次「壁咚」留下紀錄，當天將招待6對銀婚以上夫妻搭乘熱氣球升空，為他們留下一輩子最深記憶。

大同技術學院校長王榮聖表示，今年是大同57周年校慶，學校以「愛在金升今世 ~ 飛耀57」為主題，希望透過校慶活動，表彰結婚滿50年金婚夫妻，為他們重拍婚紗，感謝他們對婚姻不渝的持守，不僅穩定社會也是家庭價值實踐。

大同技術學院學務長洪久惠表示，日前開放報名後，校內職員立即邀請結婚已70年的外公外婆，「白金婚」夫妻黃朝松、黃陳業報名，學校也安排二人拍婚紗、出外景，留下許多令人感動畫面。

洪久惠說，黃阿公阿嬤過去沒機會拍婚紗，這次透過攝影師建議，拍下多組當今年輕人流行婚紗鏡頭，像阿公對阿嬤「壁咚」，兩人雖然結婚70年，拍攝時仍緊張不已，拍攝過程攝影師也不斷提醒「放輕鬆」，二人聽說校慶日將搭乘熱氣球，都笑著說沒坐過飛機出國，「很期待第一次飛上天。」