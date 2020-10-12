雲林提早進入5G時代 打造六都以外第1棟5G縣府大樓

雲林縣府整合中華電信、醫療、農業、大學等單位建構5G城市， 尤其透過遠距醫療和長青食堂建立智慧長照，同時整棟縣府大樓也進入5G網路時代，包括農業資訊和水情防災與救災都可快速效率作業，雲林縣長張麗善今天會同各單位啟動各項5G作業系統，迎接新科技時代來臨。

雲林縣將是除六都之外第一個擁有5G的縣市政府公大樓，張麗善感謝中華電信合作與協助，今天邀請資策會、台大雲林分院及縣內3所科大等產官學醫等單位共同啟動智慧5G新雲林按扭，象徵打造雲林智慧城市。

張麗善說，縣府透過5G高速率、低延遲、大連結的特性，將5G運用在各局處室與鄉親相關的所有業務，包括遠距醫療、智慧救護、智慧防汛、智慧農漁業、智慧長照及文化方面5G感官體驗，讓鄉親生活更便利安全。

張縣長說，目前5G合作案，包括遠距醫療、智慧救護讓救護車透過即時影像的傳輸，在到院前在醫師指導下進行車上緊急處置與後送準備；此外運用體感互動與影像合成技術，讓民眾透過遊戲參與文化活動。

此外，透過5G整合救災系統建立水情火警平台，快速掌握各鄉鎮災情，快速預防或調度救災，讓縣民生活更安全。尤其目前已進入智慧農業時代，在5G平台下農牧耕作施肥灌溉都可有效掌控，讓農產生產更精準穩定，提升產能。