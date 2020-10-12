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嘉縣觀光學院揭牌 為地方觀光注入新能量

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，嘉義縣長翁章梁（右五）、朴子市長吳品叡（右六）等人出席。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，嘉義縣長翁章梁（右五）、朴子市長吳品叡（右六）等人出席。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天於朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心，未來將專注培育文化觀光領域業者提升專業能力，辦理線上平台建置及培力課程，並針對業者需求規畫4大主題課程，提升觀光業者軟實力，輔導中心目前已有8家業者進駐。

嘉義縣長翁章梁表示，消費者對觀光品質要求愈來愈高，觀光需要更專業的旅遊服務工作者投入產業，嘉義縣觀光產業無論在民宿、微旅行、慢旅都做的很好，尤其很多第二代投入經營，他們的創新和觀念與第一代有明顯差異，希望透過學院的開設，提供業者沈澱、充電與學習機會。

文化觀光局長許有仁表示，今年首度開辦的觀光學院，將針對業者需求規畫「電子商務」、「自媒體行銷」、「旅宿標竿學習」、「餐飲實務」四大主題課程，並分別在隙頂集會所、中埔鄉公所、創新學院、樹木銀行和稻江烹飪教室進行異地授課，方便業者就近上課，並導入多樣實務性教學。

嘉義縣府表示，嘉義縣有為農業培訓開課的國本學堂，加上觀光學院，將可協助觀光業者提升產業所需知能，及提供文創聚落與文創業者厚植永續經營動力，觀光學院課程時間從9月至11月，報名滿10堂課可領取觀光學院學習護照，透過時數認證可作為提案競爭型補助參考。

嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，為地方觀光注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，為地方觀光注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，為地方觀光注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，為地方觀光注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，為地方觀光注入新能量。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子市水道頭文創聚落成立觀光學院及輔導中心今天揭牌，為地方觀光注入新能量。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

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