台灣好行新增「雲林草嶺線」 登山健行最佳新選擇

配合交通部觀光局「2020脊梁山脈年」雲林縣府推出台灣好行「雲林草嶺線」，今天啟動品牌加盟啟航儀式，本月起將從斗六火車站發車至大草嶺地區，途經荷苞山桐花公園等景點站，車程約近兩小時抵達草嶺，為鼓勵民眾上山，提供車票打8折及套裝優惠旅程，歡迎假期揪團爬山健身。

副縣長謝淑亞說，「雲林草嶺線」是繼雲林現有的古坑與北港兩條台灣好行路線之後，新增的路線，未來台西客運的台灣好行班車每周3至週日行駛，每日4班次往返，1日票價250元，沿途停靠水岸藝術公園、勞工育樂中心(鵝童樂園)、荷苞山桐花公園、外湖站、草嶺公園、草嶺站及東𤧥山莊等，是假日爬山健行暢遊草嶺石壁的最佳路線。

文觀處長陳璧君也說，縣府搭配台灣好行推出「秋遊雲林4重賞」遊程，即日起至11日30日，搭乘台灣好行的3條路線1日券可享8折優惠還能摸彩，最大獎價值8000元劍湖山渡假大飯店雙人房住宿券、斗六古坑線1日券2張及劍湖山世界門票2張。

此外，配合新增的雲林草嶺線的啟動，也與「健行筆記」網站合作推出「草嶺山旅體驗師」，邀山友搭乘草嶺線健行爬山，撰寫心得分享至健行筆記，選出10條最佳草嶺遊程步道，可獲值3300的登山背包，詳情可上「慢遊雲林FB」或「台灣好行雲林線」查詢。