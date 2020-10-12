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嘉市107歲人瑞健康如昔 黃敏惠：以她為榮

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
107歲人瑞黃白顓（中）百歲時，嘉義市長黃敏惠（左）曾來拜訪。圖／嘉市府提供
107歲人瑞黃白顓（中）百歲時，嘉義市長黃敏惠（左）曾來拜訪。圖／嘉市府提供

今年重陽節是10月25日，嘉義市府今天開始發重陽節敬老禮金至12月1日，總金額達1億6千萬餘元，預計4萬3千餘名長者會收到，每個月也針對人瑞，發5千元人瑞營養禮金，為長者顧健康。

市長黃敏惠今天到高齡107歲婦人黃白顓，親發重陽禮金給她，黃白顓百歲那年，黃敏惠曾來拜訪，事隔7年，兩人一同看著當年拍攝製作的精美相片書，照片中黃白顓還翹著二郎腿，展現出爽朗與快樂，現在也依然健康如昔，黃白顓是嘉義市女性人瑞當中最年長的，黃敏惠稱黃白顓也是「一市之長」。

黃敏惠說，黃白顓阿嬤雖生於物資匱乏的年代，但非常的認真打拚，個性溫和且不計較，她出嫁到黃家後一同協助農活，她的兒女在她扶持之下也都各自成立家庭，以這樣的長輩為榮，也希望嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。

黃敏惠說，大力提倡「從老而健康到活躍老化｣，要讓高齡者健康老、不生病，健康的老人也不再是依賴者或被照顧者，讓長者持續社會參與，活出自信與尊嚴，達到老人以成熟的心態面對老化、成功抗老的理想。

市府指出，歷年來推動健康暨高齡友善城市不遺餘力，除了成為全國首推高齡友善城市示範城市，更致力推動世界衛生組織(WHO)高齡友善城市八大面向，包含住宅、通訊與資訊、交通運輸、無障礙與安全的公共空間、工作與志願服務、社會參與、社區及健康服務、敬老與社會融入等。

嘉義市長黃敏惠（左起）今天與107歲人瑞黃白顓，回憶100歲時的相片集。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（左起）今天與107歲人瑞黃白顓，回憶100歲時的相片集。圖／嘉市府提供

黃敏惠 嘉義 人瑞

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