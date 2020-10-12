影／黑橋牌爭取美加市場 與黄偉哲宣誓：瘦肉精零檢出

台南市長黄偉哲今天前往國內最大的香腸生產廠黑橋牌參觀，並共同宣誓肉品絕對沒有含萊克多巴胺瘦肉精，黃偉哲表示，明年美豬正式開放進口後，將增加至少一半的稽查人力，全面檢驗市售鮮肉與加工肉品，絕對不能含有瘦肉精。

黑橋牌生產的豬肉香腸，是國內包裝香腸市占率第一的品牌，約占全台的6成，董事長陳春利今天表示，在台灣正式從口蹄疫區除名後，將努力開發國外市場，今年已出口一個貨櫃到日本，後續日本鼎泰豐、日本誠品也都將使用黑橋牌的香腸。

同時在美豬開放進口後，有利台灣的加工肉品出口到美加，而美國的華人香腸使用量大，希望很快有出口到美加的好消息傳出。

台南市衛生局表示，為因應美豬進口，目前市售肉品，鮮肉一定要標示來源，加工肉品則除了標示製造地，還要標示肉品來源，方便消費者辨識，市府也提供「本店使用國產豬」、「不使用萊克多巴胺豬肉」標章給業者使用，但一旦貼上標上會列為稽查重點，不能被驗出有瘦肉精，否則依法重罰。

黃偉哲今天前往黑橋牌位在台南安平工業區的觀光工廠，參觀香腸製造過程，也大口吃香腸，表示保證不含瘦肉精，並稱為了確保市民食品安全，之前已經前往市場、學校與團膳業者處了解，今天再到加工業者，未來會增加至少一半的稽查人力，經費是沒有問題的，除了每年編列的食安經費外，還可以動支第二預備金。