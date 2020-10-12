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影／黑橋牌爭取美加市場 與黄偉哲宣誓：瘦肉精零檢出

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）今天到黑橋牌香腸的工廠內，在董事長陳春利陪同下參觀。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天到黑橋牌香腸的工廠內，在董事長陳春利陪同下參觀。記者修瑞瑩／攝影

台南市長黄偉哲今天前往國內最大的香腸生產廠黑橋牌參觀，並共同宣誓肉品絕對沒有含萊克多巴胺瘦肉精黃偉哲表示，明年美豬正式開放進口後，將增加至少一半的稽查人力，全面檢驗市售鮮肉與加工肉品，絕對不能含有瘦肉精。

黑橋牌生產的豬肉香腸，是國內包裝香腸市占率第一的品牌，約占全台的6成，董事長陳春利今天表示，在台灣正式從口蹄疫區除名後，將努力開發國外市場，今年已出口一個貨櫃到日本，後續日本鼎泰豐、日本誠品也都將使用黑橋牌的香腸。

同時在美豬開放進口後，有利台灣的加工肉品出口到美加，而美國的華人香腸使用量大，希望很快有出口到美加的好消息傳出。

台南市衛生局表示，為因應美豬進口，目前市售肉品，鮮肉一定要標示來源，加工肉品則除了標示製造地，還要標示肉品來源，方便消費者辨識，市府也提供「本店使用國產豬」、「不使用萊克多巴胺豬肉」標章給業者使用，但一旦貼上標上會列為稽查重點，不能被驗出有瘦肉精，否則依法重罰。

黃偉哲今天前往黑橋牌位在台南安平工業區的觀光工廠，參觀香腸製造過程，也大口吃香腸，表示保證不含瘦肉精，並稱為了確保市民食品安全，之前已經前往市場、學校與團膳業者處了解，今天再到加工業者，未來會增加至少一半的稽查人力，經費是沒有問題的，除了每年編列的食安經費外，還可以動支第二預備金。

陳春利表示，國內豬肉加工最大量的是香腸，其次才是肉鬆、貢丸、水餃等，以黑橋牌來說，過去口蹄疫時代，香腸已經賣到香港、南非等地，在疫區除名後，會著眼全球，爭取外銷；以周邊國家來說，包括大陸、日本等，都是國產肉品不夠的，有很大的市場發展空間，但肉品外銷與各國的農業政策有關，仍待突破。

台南市長黃偉哲（左）今天到黑橋牌香腸的工廠內，在董事長陳春利陪同下參觀。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天到黑橋牌香腸的工廠內，在董事長陳春利陪同下參觀。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（左四）今天到黑橋牌香腸的工廠內，共同宣誓未來萊克多巴胺零檢出。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（左四）今天到黑橋牌香腸的工廠內，共同宣誓未來萊克多巴胺零檢出。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（右二）今天到黑橋牌香腸的工廠內，與黑橋牌董事長陳春利（右）一起大啖香腸。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（右二）今天到黑橋牌香腸的工廠內，與黑橋牌董事長陳春利（右）一起大啖香腸。記者修瑞瑩／攝影

肉品 瘦肉精 黃偉哲

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