可供1700多戶用電 嘉縣首座浮力式滯洪池發電廠啟用

嘉義縣首座浮力式滯洪池太陽光電廠今天上午於中埔鄉公館農場舉辦啟用儀式，康舒科技股份有限公司總經理許介立表示，預計發電效益可供1700多戶家庭一年的用電，並減少3320噸碳排放量，及提供每年25萬元回饋金、近20人工作機會，助在地有更好的發展。

行政院副院長沈榮津、經濟部次長曾文生、能源局長游振偉、水利署第五河川局長張庭華、嘉義縣長翁章梁、縣議員陳柏麟、中埔鄉長李碧菁、康舒科技股份有限公司董事長許勝雄、嘉縣水利處長林谷樺等人前往觀禮。

台康日能表示，此座「浮力式光電系統」可隨水位變化自行調節高低，且能移動清淤，不影響滯洪池既有的防洪作用，兼顧綠電效益與環境生態保護，耐風設計專業的浮台，結構強度能安然度過颱風季，且設備使用環保無毒材料，具可回收及可回復性，未來將結合科技與綠能環保，打造親民綠色空間。

翁章梁表示，嘉義縣陽光好適合做太陽光電，目前太陽光電累積案數2825件，裝置容量達472百萬瓦（MW），是全國第4名，而台糖無償提供土地施作太陽能光電板的中埔公館滯洪池讓原本充滿優養化的水質改善，也確實解決地方淹水問題。

沈榮津表示，因台灣過去使用的能源有98%都是進口，蔡英文總統就任後推動能源轉型，以太陽能及風力發電為能源轉型重點，至今台灣的太陽光電建置容量可達4.7十億瓦（GW），加上風力發電及離岸風電的0.8GW，總綠能裝置能量等同於10組台東電廠，中央期望綠電在2025年可達20%。