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不用萊豬 黃偉哲：加強散裝肉品產地標示源頭管理

中央社 / 台南12日電

含萊克多巴胺美國豬肉將開放進口，台南市長黃偉哲今天視察知名肉品加工廠，除了與業者共同宣示使用不含瘦肉精豬肉，也要求加強市面散裝豬肉製品的產地標示及源頭管理。

黃偉哲上午率市府團隊前往知名肉品加工廠黑橋牌企業參訪，與黑橋牌董事長陳春利一起宣示使用不含萊克多巴胺的豬肉製作肉類加工品，並進入觀光工廠了解香腸製作過程及肉品管理情形。

黃偉哲表示，除了有品牌的豬肉以外，豬肉加工品也要注意，在生產、加工、消費各個層面都要把關，之前已到市場宣導，也看過團膳業者及學校單位。今天則是到加工的地方看看業者如何檢驗肉品是否含萊劑，也希望業者明年仍能堅持使用不含萊劑的肉品。

他說，台南市轄內的肉品加工廠生產全國8成以上的肉類加工製品，因此在8月底中央宣布開放的政策後，台南市就持續加強把關與檢驗。

黃偉哲表示，為因應檢驗的經費增加，台南市政府已向中央申請補助，未來也會視需求動用第二預備金，執行檢驗的人力也會再徵募，為維護民眾的食品安全與健康，食安經費的編列與動用是必要支出。

他說，肉品工廠做好源頭管理，提供安全且標示清楚的肉品，市面上的散裝豬肉製品也要做產地標示及源頭管理，讓消費者可以簡單辨認豬肉原產地，自行選擇，若查到有標示不實情況，將立即開罰處理。

肉品 黃偉哲 萊劑

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