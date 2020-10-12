延伸鹽水月津港燈節 台南月之美術館藝術新秀上檔

台南市政府文化局在鹽水推動「月之美術館計畫」，即日起至本月25日在月津故事館推出「愛情難道是被月光薰陶了嗎－張哲瑋個展」，有7件系列作品，歡迎民眾踴躍參觀。

張哲瑋此次品作，呼應月之美術館調性，以月亮照亮下迷濛氣氛為主軸，透過月光的薰陶，闡述藝術家與作品戀愛過程，讓每件作品都能讓人彷彿嘗到戀愛甜甜滋味。

文化局說，張哲瑋畢業於南華大學視覺與媒體藝術學系，因家中開女裝服飾店，對女性輪廓有天生敏感度，加上自己眼睛因視差產生視覺重疊和殘影線條，擅長創作女性人像繪畫，藉線條來詮釋女主角輪廓，並以畫面分割重疊，讓作品獨具個人風格。

文化局表示，自2019年啟動「月之美術館計畫」，將鹽水中正路「月津故事館」規劃為推廣基地，除具備微型藝文展覽空間，兼具遊客服務、諮詢功能，作為藝術家辦理工作坊、講座藝文交流場域。

故事館展覽空間除7、8月陸續登場2檔在地藝術攝影工作者的「神經－陳禹霖攝影展」、「鐵線橋－陳瑩如攝影展」，今年5月起首度針對年輕藝術創作者進行展覽申請徵選計畫，迄7月底共收得14件提案，入選8件，內容涵蓋平面、裝置、新媒體等多元媒材，希望能讓月之美術館成為新銳藝文創作者展現平台。更多精彩活動訊息請上「月之美術館」fb粉絲專頁查詢。