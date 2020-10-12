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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

接軌流行音樂產業 南台科大宣布增聘潘越雲等金曲師資

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
副教授陳慧如有美國馬里蘭州大聲樂博士學歷。圖／校方提供
副教授陳慧如有美國馬里蘭州大聲樂博士學歷。圖／校方提供

台科大「流行音樂產業系」表示，為讓教學與產業接軌，109學年度起，校方增聘「產業界名師」授課。包含滾石唱片第一位簽約歌手潘越雲，他曾獲金鼎獎、金曲獎、金馬獎、金嗓獎等多項獎項肯定。潘越雲表示，很樂意將畢身所學、以及多場演唱會與表演經驗不藏私傳授。該校還延聘獲六座金曲獎的「金曲歌王」欒克勇教授樂團合奏與錄音工程，他專精製作、編曲、錄音、混音、演唱與演奏。

南台科大新學期還新增兩位專任教師。其中陳慧如有美國馬里蘭州大聲樂博士學歷，專精歌唱技巧教學、舞台展演、音樂劇製作、聲音訓練，教學風趣幽默。徐志杰老師則獲教育部公費留學獎學金，取得美國伊利諾大學芝加哥分校博士學歷，專精於演藝經紀、活動企劃與執行、藝人經紀與行銷、資金募集與提案規劃等領域，創辦過行銷公司，深具產業經驗。

南台「流行音樂產業系」課程涵蓋創作表演、演藝經紀、錄音後製、舞台燈光音響，打造排練廳、小型演奏廳、團練室、個別練習室、錄音室、數位音樂教室、舞台製作工作室等培養學生專業能力，強化音樂經紀實作技能與實習機制，讓學生能銜接就業市場，接受完整訓練。

校長盧燈茂表示，引進流行音樂產業界名師，是向「產學零落差」目標邁進的具體表現，更為學生帶來更多寶貴實務經驗與技能，使學生不斷累積理論與實作經驗，強化實作技能與實習機制，銜接就業市場共創「畢業即就業美景」。

六座金曲獎的「金曲歌王」欒克勇（右）。圖／校方提供
六座金曲獎的「金曲歌王」欒克勇（右）。圖／校方提供
助理教授徐志杰美國伊利諾大學芝加哥分校博士，專精於演藝經紀。圖／校方提供
助理教授徐志杰美國伊利諾大學芝加哥分校博士，專精於演藝經紀。圖／校方提供

台科大 實習 教育部

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