接軌流行音樂產業 南台科大宣布增聘潘越雲等金曲師資

南台科大「流行音樂產業系」表示，為讓教學與產業接軌，109學年度起，校方增聘「產業界名師」授課。包含滾石唱片第一位簽約歌手潘越雲，他曾獲金鼎獎、金曲獎、金馬獎、金嗓獎等多項獎項肯定。潘越雲表示，很樂意將畢身所學、以及多場演唱會與表演經驗不藏私傳授。該校還延聘獲六座金曲獎的「金曲歌王」欒克勇教授樂團合奏與錄音工程，他專精製作、編曲、錄音、混音、演唱與演奏。

南台科大新學期還新增兩位專任教師。其中陳慧如有美國馬里蘭州大聲樂博士學歷，專精歌唱技巧教學、舞台展演、音樂劇製作、聲音訓練，教學風趣幽默。徐志杰老師則獲教育部公費留學獎學金，取得美國伊利諾大學芝加哥分校博士學歷，專精於演藝經紀、活動企劃與執行、藝人經紀與行銷、資金募集與提案規劃等領域，創辦過行銷公司，深具產業經驗。

南台「流行音樂產業系」課程涵蓋創作表演、演藝經紀、錄音後製、舞台燈光音響，打造排練廳、小型演奏廳、團練室、個別練習室、錄音室、數位音樂教室、舞台製作工作室等培養學生專業能力，強化音樂經紀實作技能與實習機制，讓學生能銜接就業市場，接受完整訓練。