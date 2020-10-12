台南永川大轎國寶王永川 昨89歲辭世

台南知名的傳統工藝神轎製作世家「永川大轎」大家長王永川，昨天下午因為肺積水離世，享壽89歲。

永川大轎位在台南市中西區神農街上的展示場上個月才剛開幕，王永川當時還神采奕奕的現身，突然傳出過世的消息，文化界與宗教界都相當的驚訝與不捨，而永川大轎也在臉書貼出大家長過世的消息，並表示今天將暫停營業，辦理後事。

王永川從小就學習木工，在日治時期因為宗教受到限制，許多寺廟的神轎都相當殘破，他因而自己摸索出做神轎的方法，至今傳承到第三代，仍堅持傳統的製作方法，一切採用手工，獲得第15屆全球中華文化藝術薪傳獎的肯定，後更於2010年，由台南市政府依循「文化資產保存法」將他登錄為「神轎製作」的保存者。

文化局指出，早年農業社會，神轎幾乎是全手工打造，繁複的雕刻讓人眼花撩亂，王永川雖不精於雕刻，但在神轎設計、選材上有獨特的眼光，1970年代，王永川和「永川大轎」已在道教廟宇及南部工藝界打出名號。

王永川打造的神轎，完全不用釘子，全採傳統接合「榫卯」，至今府城近7成道教廟宇神轎，全出自王永川的「永川大轎」，連外縣市廟宇也聞風而來訂製。