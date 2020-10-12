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打造神轎手藝精湛 台南老匠師王永川辭世

中央社 / 台南12日電

曾獲全球中華文化藝術薪傳獎的府城傳統工藝匠師、「永川大轎」創立者王永川於昨天下午過世，享壽89歲，王永川打造神轎的手藝精湛，過世的消息讓各界感到不捨與惋惜。

永川大轎工藝臉書粉絲專頁在昨天深夜發文指出，永川大轎永遠的大家長，王永川（1932-2020）老師傅於11日下午4時10分因肺部積水，離開了大家去往天堂，享壽89歲，12日工廠所有業務暫停，請大家一起祝願老師傅一路好走。

消息公布後，隨即有許多人在發文下方留言，除了感到心痛、惋惜，也有人認為王永川功勳不朽、功德圓滿。

王永川國小畢業後，跟著父親王西海學習木工，協助擔負家計，做些菜櫥、佛櫥、佛架等，技術精進後，就在台南市神農街老家研發打造神轎，於1952年創立「永川大轎」工作坊。

早年農業社會，神轎幾乎是全手工打造，繁複的雕刻讓人眼花撩亂，王永川雖不精於雕刻，但在神轎設計、選材上有獨特的眼光，名聲逐漸響亮，1970年代，王永川和「永川大轎」已在道教廟宇及南部工藝界打出名號，如今傳承到第三代，王永川已退居幕後指導。

王永川打造的神轎，完全不用釘子，全採傳統接合「榫卯」，神轎材料堅持選擇「樟木」，才能讓神轎展現出最佳細膩的雕刻手法。數十年來，府城近7成道教廟宇神轎，全出自王永川的「永川大轎」，連外縣市廟宇也聞風而來訂製，這項特殊技藝成了家族重要傳承。

王永川手藝精湛，於2009年榮獲全球中華文化藝術傳統工藝類薪傳獎，2015年獲台南市政府登錄為傳統藝術保存者，還有人尊稱他是「做大轎的祖師爺」。永川大轎工作坊才在9月新闢設展示空間，希望讓人了解打造神轎的過程。

神轎

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