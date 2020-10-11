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布袋戲老先覺走星光大道 雲林金掌獎頒獎有奧斯卡氣勢

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張善挽著人間國寶布袋戲大師黃俊的手走星光大道，進入金掌獎頒獎會場。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張善挽著人間國寶布袋戲大師黃俊的手走星光大道，進入金掌獎頒獎會場。記者蔡維斌／攝影

2020雲林國際偶戲節金掌獎頒獎典禮今天下午於北港文化中心盛大舉行，雲林縣長張麗善挽著人間國寶布袋戲大師黃俊雄的手，走星光大道進場，氣勢不輸奧斯卡，最佳主演獎 由彰藝園掌中劇團奪得，昇平五洲園則囊括最佳口白等幾項大獎，為最大贏家，虎尾國中等校也分獲小金掌獎。

這場被譽為偶戲界的奧斯卡金像獎頒獎典禮，除了張縣長和黃俊雄帶頭進場，副縣長謝淑亞、總顧問張清良、文觀處長陳璧君、台南市議員謝龍介、雲林副議長蘇俊豪、議員蔡孟真、黃美蘭、廖郁賢，以及偶戲大師陳錫煌、鍾任壁、黃文擇、黃立綱等人也一同走過星光大道，同享榮耀。

張麗善說，布袋戲是雲林文化資產，也是台灣文化傳承重要的國寶。今年第14屆偶戲節金掌獎頒獎典禮，集結全國各地優秀藝師，堪稱布袋戲界的奧斯卡獎，包含口白視覺藝術、操偶技術、配樂音效、劇本創作、表演團隊等多樣獎項，提供給不同年齡層演者一個技藝競逐的舞台，展現偶戲真實力。

「一口說出天下事、雙掌舞弄百萬兵」張麗善說，雲林是布袋戲故鄉，特別設了「小金掌獎」是用來鼓勵年輕人投入；目前雲林70多所學校開設偶戲課程，培訓約一萬人，感謝大師傾囊相授，傳承偶戲，期待「金掌獎」能成為金鐘、金曲、金馬外的第四金。

2020金掌獎得獎名單如下，青年主演徵選競賽：最佳主演獎彰藝園掌中劇團；最佳創意獎 昇平五洲園。小金掌獎：虎尾國中、斗六石榴國小、東仁國中、西螺國中、大埤鄉舊庄國小 、嘉興國小、二崙鄉義賢國小、二崙國小、麥寮國小、水林鄉蔦松國小。

金掌獎：最佳劇本創作獎大氣團；最佳口白藝術獎昇平五洲園；最佳操偶技術獎台北木偶劇團；最佳配樂音效獎西田社傳統劇場；最佳視覺藝術獎 寶興閣掌中劇團；最佳表演團隊獎雲林五洲小桃源掌中劇團。

得獎團體向全場致意。記者蔡維斌／攝影
得獎團體向全場致意。記者蔡維斌／攝影
得獎團體向全場致意。記者蔡維斌／攝影
得獎團體向全場致意。記者蔡維斌／攝影
得獎者上台以布袋戲偶表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影
得獎者上台以布袋戲偶表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影
得獎團體向全場致意。記者蔡維斌／攝影
得獎團體向全場致意。記者蔡維斌／攝影
各布袋戲劇團偶師也邊操偶邊走星光大道，進入金掌獎頒獎會場。記者蔡維斌／攝影
各布袋戲劇團偶師也邊操偶邊走星光大道，進入金掌獎頒獎會場。記者蔡維斌／攝影

布袋戲 張麗善 國寶

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