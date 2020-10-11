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防空洞邊的故事 一場眷村野餐勾起不少回憶

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天下午在虎尾建國1村舉辦一場防空洞野餐會，透過在防空洞邊野餐，品嘗老眷戶的「空氣餅」，體驗早年空襲時代的用餐景況，竹籬笆故事一個接一個，趣味十足，經改造後的空軍前進指揮所裡可觀賞電影，宛若時空隧道回到從前，老一輩回味無窮，年輕人感觸歷史重現。

「早年空襲警報一響，抓著一把空氣餅就可活命！」從小居住的眷戶魯紜湘說，空氣餅是小時候眷村內的家常麵食，聽老一輩的媽媽說，以前躲空襲時，在防空洞不知待多久，怕餓肚子，有時會帶些麵食充飢，空氣餅是她的最愛。

建國建眷村最具代表製作空氣餅的胡娜老師今天專程回到眷村示範，從麵糰揉桿，再用大麵圓包小麵圓，沾油和芝麻，火烙約20分鐘，香噴噴的空氣餅出爐，全場爭相品嘗，回味眷村的古早味，有老眷戶吃了感動都快掉淚了。

今天一場防空洞的野餐會，燃起許多老故事與回憶，許多家長帶著小朋友坐在涼爽的樹蔭下，一邊野餐、一邊欣賞音樂，還有藍染教學、文創商品，民眾可在一面白板印上屬於自己的標語手印留念。

縣府新聞處長廖淑玲表示，防空洞是台灣早年歷史軍事建築象徵，眷村居民來自不同地域，大家卻有一致的團結力及向心力，時光流逝但精神永存，防空洞的野餐會重現早年老故事，藉以傳承體認眷村文化。

建國新村防空洞很多，尤其是水泥建造的龜型洞穴更具代表性，雲林眷村文化發展協會執行長魯紜湘說，這些型防空洞均為日本人所建，與一般方形泥砌的防空洞不同，小時候常有防空演習，躲進防空洞的兒時記憶想來很有趣。

廖淑玲說，建國新村最大的防空洞是空軍前進指揮所，縣府以「沈浸式劇場」為主軸，利用內部圓頂造型，結合多媒體的VR科技，虛擬實境，讓民眾在防空洞透過影片虛擬早年的軍事指揮過程，更加體驗過去歷史還原，很有意思，歡迎大家來體驗。

一場防空洞的野餐，讓小朋友玩得相當快樂。記者蔡維斌／攝影
一場防空洞的野餐，讓小朋友玩得相當快樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化並聽取防空洞的故事，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化並聽取防空洞的故事，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國新村內的早年空軍前進指揮所經修整後，改為虛擬實境的電影院，相當有意思，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國新村內的早年空軍前進指揮所經修整後，改為虛擬實境的電影院，相當有意思，值得一賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化。記者蔡維斌／攝影
早年建國新村最代表製作的空氣餅的胡娜老師專程回到眷村示範手藝，讓大家回味無窮。記者蔡維斌／攝影
早年建國新村最代表製作的空氣餅的胡娜老師專程回到眷村示範手藝，讓大家回味無窮。記者蔡維斌／攝影
早年建國新村最代表製作的空氣餅的胡娜老師專程回到眷村示範手藝，讓大家回味無窮。記者蔡維斌／攝影
早年建國新村最代表製作的空氣餅的胡娜老師專程回到眷村示範手藝，讓大家回味無窮。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾建國新村的空軍前進指揮所戰壕旁舉辦一場別開生面的防空洞野餐會，體驗眷村文化。記者蔡維斌／攝影

眷村 空襲

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