防空洞邊的故事 一場眷村野餐勾起不少回憶

雲林縣府今天下午在虎尾建國1村舉辦一場防空洞野餐會，透過在防空洞邊野餐，品嘗老眷戶的「空氣餅」，體驗早年空襲時代的用餐景況，竹籬笆故事一個接一個，趣味十足，經改造後的空軍前進指揮所裡可觀賞電影，宛若時空隧道回到從前，老一輩回味無窮，年輕人感觸歷史重現。

「早年空襲警報一響，抓著一把空氣餅就可活命！」從小居住的眷戶魯紜湘說，空氣餅是小時候眷村內的家常麵食，聽老一輩的媽媽說，以前躲空襲時，在防空洞不知待多久，怕餓肚子，有時會帶些麵食充飢，空氣餅是她的最愛。

建國建眷村最具代表製作空氣餅的胡娜老師今天專程回到眷村示範，從麵糰揉桿，再用大麵圓包小麵圓，沾油和芝麻，火烙約20分鐘，香噴噴的空氣餅出爐，全場爭相品嘗，回味眷村的古早味，有老眷戶吃了感動都快掉淚了。

今天一場防空洞的野餐會，燃起許多老故事與回憶，許多家長帶著小朋友坐在涼爽的樹蔭下，一邊野餐、一邊欣賞音樂，還有藍染教學、文創商品，民眾可在一面白板印上屬於自己的標語手印留念。

縣府新聞處長廖淑玲表示，防空洞是台灣早年歷史軍事建築象徵，眷村居民來自不同地域，大家卻有一致的團結力及向心力，時光流逝但精神永存，防空洞的野餐會重現早年老故事，藉以傳承體認眷村文化。

建國新村防空洞很多，尤其是水泥建造的龜型洞穴更具代表性，雲林眷村文化發展協會執行長魯紜湘說，這些型防空洞均為日本人所建，與一般方形泥砌的防空洞不同，小時候常有防空演習，躲進防空洞的兒時記憶想來很有趣。