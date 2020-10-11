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拯救嘉義縣大埔鄉人口外流 議員提發展自治條例

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣人口外流最嚴重的大埔鄉是縣內人口最少的鄉鎮，目前戶籍人口4577人，人口密度僅每平方公里27人。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣人口外流最嚴重的大埔鄉是縣內人口最少的鄉鎮，目前戶籍人口4577人，人口密度僅每平方公里27人。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣議員何子凡提出可參考「離島建設條例及基金」的概念，擬定「嘉義縣大埔鄉暨特偏地區建設發展自治條例（含設立特種基金）」，希望藉由制度保障與特種基金設立，為嘉義縣人口外流最嚴重的大埔鄉，投入更多基礎建設及經濟發展等相關資源。

何子凡說，中央於花東及離島設置「離島建設條例及基金」由中央另編一筆預算支助偏鄉，不受限地方政府預算限制，而他建議的大埔鄉暨特偏地區建設發展自治條例（含設立特種基金），可由縣府編列1年經費指定專款專用，並成立委員會審查經費申請，補助財稅、教育、觀光、醫療、長照、基礎建設、文化藝術等。

嘉義縣政府綜合規畫處表示，過去花東及離島的建設條例都是經多年討論才有結果，因經費由中央交給地方，使用上較彈性，但如成為縣府層面，條例涉及財稅、觀光、社福等各局處，須更詳細的討論以減少爭議，收到企畫後續可做更詳盡的評估，找到可行執行方式。

何子凡表示，大埔鄉土地面積僅次於阿里山鄉，但是縣內人口最少的鄉鎮，目前戶籍人口4577人，人口密度僅每平方公里27人，為全國非山地原住民人口密度最低的行政區，曾是台灣的「無醫鄉」之一，過去鄉內僅有一間衛生所，沒有其他醫院、診所甚至藥局，正面臨「地方死亡」的嚴峻危機。

何子凡表示，面對地方發展的困境與資源缺乏，單靠鄉公所力量是不夠的，透過制度才能保障地方發展資源，如提出自治條例案須5人連署，因此他預計將於下次縣議會定期會提出建議案，由縣府相關單位編列條文。

嘉義縣人口外流最嚴重的大埔鄉是縣內人口最少的鄉鎮，目前戶籍人口4577人，人口密度僅每平方公里27人。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣人口外流最嚴重的大埔鄉是縣內人口最少的鄉鎮，目前戶籍人口4577人，人口密度僅每平方公里27人。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣人口外流最嚴重的大埔鄉是縣內人口最少的鄉鎮，目前戶籍人口4577人，人口密度僅每平方公里27人。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣人口外流最嚴重的大埔鄉是縣內人口最少的鄉鎮，目前戶籍人口4577人，人口密度僅每平方公里27人。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣議員何子凡建議擬定「嘉義縣大埔鄉暨特偏地區建設發展自治條例（含設立特種基金）」，藉由制度保障與特種基金設立，為偏鄉提供更多資源。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡建議擬定「嘉義縣大埔鄉暨特偏地區建設發展自治條例（含設立特種基金）」，藉由制度保障與特種基金設立，為偏鄉提供更多資源。圖／何子凡提供

大埔 嘉義

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