嘉義新港狗場環境充滿屎尿 家畜所依法開罰並移送偵辦

有媒體報導，嘉義縣家畜疾病防治所於新港鄉蔡姓場主的狗場寄養犬隻，與提供狂犬病疫苗及消毒劑等醫療服務，但因該狗場日前傳狗咬死狗事件，引起爭議，家畜所澄清，從未寄養過任何犬隻，無提供過狂犬病疫苗與消毒水，家畜所依動保相關法令，依動保法25條，至少可罰20萬至200萬元罰金，並將蔡姓場主移送偵辦。

家畜所表示，2個月前獲報，新港鄉蔡姓場主積欠員工薪水，且狗場飼養環境髒亂、充滿狗貓屎尿，家畜所多次派員前往查看，調查屬實，蔡姓場主向家畜所表示，未積欠員工薪水，飼養環境部分承諾將在2個月內改善，經複查只有部分改善，甚至曾發生家畜所人員勘查時，2度遭狗狗咬傷。

家畜所說，該狗場於2017年成立，目前飼養約200隻犬貓，採部分籠飼、部分放養方式飼養，並將部分場地租借愛媽收留犬隻，因環境問題多次與愛媽發生衝突，於蔡姓場主承諾改善期間發生犬隻死亡、遭同欄犬隻啃咬等事件，已會同警方完成搜查，並請涉案愛媽與動保人士完成說明筆錄。