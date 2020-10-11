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嘉義新港狗場環境充滿屎尿 家畜所依法開罰並移送偵辦

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬死狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供
嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬死狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供

有媒體報導，嘉義縣家畜疾病防治所於新港鄉蔡姓場主的狗場寄養犬隻，與提供狂犬病疫苗及消毒劑等醫療服務，但因該狗場日前傳狗咬死狗事件，引起爭議，家畜所澄清，從未寄養過任何犬隻，無提供過狂犬病疫苗與消毒水，家畜所依動保相關法令，依動保法25條，至少可罰20萬至200萬元罰金，並將蔡姓場主移送偵辦。

家畜所表示，2個月前獲報，新港鄉蔡姓場主積欠員工薪水，且狗場飼養環境髒亂、充滿狗貓屎尿，家畜所多次派員前往查看，調查屬實，蔡姓場主向家畜所表示，未積欠員工薪水，飼養環境部分承諾將在2個月內改善，經複查只有部分改善，甚至曾發生家畜所人員勘查時，2度遭狗狗咬傷。

家畜所說，該狗場於2017年成立，目前飼養約200隻犬貓，採部分籠飼、部分放養方式飼養，並將部分場地租借愛媽收留犬隻，因環境問題多次與愛媽發生衝突，於蔡姓場主承諾改善期間發生犬隻死亡、遭同欄犬隻啃咬等事件，已會同警方完成搜查，並請涉案愛媽與動保人士完成說明筆錄。

家畜所表示，依動保法第5條規定，「飼主對於其管領動物，應提供適當、乾淨，無害食物及24小時充足、乾淨飲水，應提供安全、乾淨、通風、排水、適當及適量遮蔽、照明與溫度的生活環境」，蔡姓場主已違反動保法規定，將依同法第25條規定重罰並移送法辦，並持續派員督導該場完全改善為止。

嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供
嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供
嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬死狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供
嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬死狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供
嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬死狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供
嘉義縣新港鄉蔡姓場主的狗場環境髒亂，還曾發生狗咬死狗事件，嘉義縣家畜所派員調查並依法開罰。圖／家畜所提供

動保法 嘉義

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