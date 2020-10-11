重視女性權益 嘉縣慶祝台灣女孩日

嘉義縣政府今天上午於縣府前廣場戀人公園辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，透過宣誓活動、園遊會、闖關遊戲及影展等寓教於樂方式，喚起各界對女性們的重視。

活動由縣長翁章梁、社會局長蕭英成、議員林緗亭、賴瓊如、林秀琴、劉雅文、詹琬蓁等人共同翻開代表性別（Gender）、影響力（Influence）、尊重（Respect）、愛（Love）的「G.I.R.L.」牌卡，表示女性在現今社會上影響力，大家應該抱持著尊重與愛來對待女性朋友。

現場設置女性影像展、嘉義縣婦女資源地圖等知識性靜態展示，還有動態的草地大富翁、趣味綁辮子比賽及計步器甩甩樂供民眾組隊參加，並提供指甲彩繪、素描體驗、免費飲品、拍貼體驗等免費服務，另外參與福利宣導攤位或闖關活動可獲得摸彩券。

翁章梁表示，台灣社會中性侵害及家暴案件被害人仍多以女性為主，現今社會中也存有諸多刻板印象，如認為男性應負擔家庭生計，女性在外就業薪水以貼補家用為主，民眾應更加重視兩性平權，並堅守零暴力原則，勿以暴力解決問題，共同守護並重視台灣女孩日與婦女節。