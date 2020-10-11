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重視女性權益 嘉縣慶祝台灣女孩日

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」由縣長翁章梁（右五）、社會局長蕭英成（左一）、議員林緗亭（左四）、賴瓊如（左三）、林秀琴（左五）、劉雅文（右四）、詹琬蓁（右一）等人共同翻開「G.I.R.L.」牌卡。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」由縣長翁章梁（右五）、社會局長蕭英成（左一）、議員林緗亭（左四）、賴瓊如（左三）、林秀琴（左五）、劉雅文（右四）、詹琬蓁（右一）等人共同翻開「G.I.R.L.」牌卡。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府今天上午於縣府前廣場戀人公園辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，透過宣誓活動、園遊會、闖關遊戲及影展等寓教於樂方式，喚起各界對女性們的重視。

活動由縣長翁章梁、社會局長蕭英成、議員林緗亭、賴瓊如、林秀琴、劉雅文、詹琬蓁等人共同翻開代表性別（Gender）、影響力（Influence）、尊重（Respect）、愛（Love）的「G.I.R.L.」牌卡，表示女性在現今社會上影響力，大家應該抱持著尊重與愛來對待女性朋友。

現場設置女性影像展、嘉義縣婦女資源地圖等知識性靜態展示，還有動態的草地大富翁、趣味綁辮子比賽及計步器甩甩樂供民眾組隊參加，並提供指甲彩繪、素描體驗、免費飲品、拍貼體驗等免費服務，另外參與福利宣導攤位或闖關活動可獲得摸彩券。

翁章梁表示，台灣社會中性侵害及家暴案件被害人仍多以女性為主，現今社會中也存有諸多刻板印象，如認為男性應負擔家庭生計，女性在外就業薪水以貼補家用為主，民眾應更加重視兩性平權，並堅守零暴力原則，勿以暴力解決問題，共同守護並重視台灣女孩日與婦女節

翁章梁說，台灣自2013年起將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，響應聯合國「國際女孩日」，以紀念倡議女性受教權的維權者馬拉拉，重視對女孩們的照顧及人權保護，今年受疫情影響，將原訂婦女節活動與台灣女孩日活動合併辦理。

嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，現場以園遊會、闖關遊戲及影展等活動，喚起各界對女性們的重視。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，現場以園遊會、闖關遊戲及影展等活動，喚起各界對女性們的重視。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，縣長翁章梁（後）與現場小朋友合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，縣長翁章梁（後）與現場小朋友合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，現場以園遊會、闖關遊戲及影展等活動，喚起各界對女性們的重視。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，現場以園遊會、闖關遊戲及影展等活動，喚起各界對女性們的重視。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，現場以園遊會、闖關遊戲及影展等活動，喚起各界對女性們的重視。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府今天上午辦理「109年度台灣女孩日慶祝活動」，現場以園遊會、闖關遊戲及影展等活動，喚起各界對女性們的重視。記者陳玫伶／攝影

翁章梁 婦女節 嘉義

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