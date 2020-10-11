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山上水道博物館70萬幸運兒是她 昨全家賞國慶焰火

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上水道花園博物館第70萬名遊客出爐，今人潮不歇。記者謝進盛／攝影
台南山上水道花園博物館第70萬名遊客出爐，今人潮不歇。記者謝進盛／攝影

台南山上花園水道博物館開幕迄今正好滿周年，今下午1時半第70萬名遊客出爐，來自台南安平的楊睿棋成幸運兒，可獲得免費入園1年等多項好康，讓昨晚甫帶著全家賞國慶焰火的她喜不自勝說，「真是太幸運了！」

山上花園水道博物館第70萬名入園遊客禮，除免費入園一年，還有文創商品乖乖、泡芙、點心各一包及水道紀念茶一罐、水道資料夾一個，台南市長黃偉哲還現場頒贈，開心說由台南在地遊客獲得很有意義。

首度來到水道博物館的楊睿棋興奮說，很早就知道水道，但因為一直抽不出時間，昨一家人在安平剛欣賞國慶焰火，這次聽說館慶有相當多活動，想說就跟孩子和先生來走走，想不到居然能成為第70萬名入園遊客，真是太幸運了。

黃偉哲表示，很開心第70萬名遊客禮物是留在台南，更要感謝全國遊客對水道博物館的支持，水道博物館開館一年就創下入園人數70萬紀錄，如果不是年初疫情影響，成績應該會更好。

他說，園區除國定古蹟水道建築，還有廣闊的戶外空間，以及豐富的生態，很適合各年齡層到訪；博物館開園後，搭配鄰近的化石館、南瀛天文館、南科考古館及樹谷園區，已經成功打造出博物館聯盟，也帶動山區觀光產業。

文化局長葉澤山指出，明年除持續既有的規畫建設外，也將強化博物館典藏及教育功能，寓教於樂，讓博物館成為全民共享的文化休閒場域，讓博物館入館人數能夠盡快突破百萬大關。

台南山上水道花園博物館第70萬名遊客出爐，由台南安平楊睿棋（後排右）成幸運兒，她與先生及小孩驚喜不已。記者謝進盛／攝影
台南山上水道花園博物館第70萬名遊客出爐，由台南安平楊睿棋（後排右）成幸運兒，她與先生及小孩驚喜不已。記者謝進盛／攝影
台南山上水道花園博物館第70萬名遊客出爐，家住台南安平的楊睿棋（中）成幸運兒，台南市長黃偉哲（右）親頒一系列好康。記者謝進盛／攝影
台南山上水道花園博物館第70萬名遊客出爐，家住台南安平的楊睿棋（中）成幸運兒，台南市長黃偉哲（右）親頒一系列好康。記者謝進盛／攝影

博物館 國慶 黃偉哲

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