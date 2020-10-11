快訊

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市搖滾音樂季湧入2.5萬人 相約明年再見

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市搖滾音樂季2天湧入2萬5000人次。圖／市府提供
嘉義市搖滾音樂季2天湧入2萬5000人次。圖／市府提供

嘉義市搖滾音樂祭10月9日、10日在嘉義文化創意產業園區開唱，市府文化局統計兩天共湧入超過2萬5000名樂迷，度過一個最特別的國慶搖滾連假。

市長黃敏惠表示，這次演出陣容裡有8個是嘉義在地或是相關的樂團，展現出嘉義市滿滿的音樂能量，年輕朋友共同參加音樂祭，讓整個城市更加活絡，充滿活力、熱情與歡樂。

市府邀請蘇打綠樂團團長阿福和浮現音樂創辦人老諾，聯手策畫音樂季，連續2天中午12時至晚上10時，共30組多元風格搖滾與獨立樂團，輪番在三大舞台熱力演出，希望滿足所有樂迷的聽覺與視覺享受。

市府文化局指出，第一天由半數團員是嘉義人的「獨立人種」在主舞台揭開序幕，接著是搖滾曲風的「My Cat Eats My Hand」、入選本次音樂祭新秀的在地嘉義樂團「行樂人」、「嘉義綸哥」以及其他十多團知名搖滾樂團等。

當晚的壓軸卡司則由剛入圍今年31屆金曲獎四大獎項的「告五人」登台開唱，現場粉絲們熱情跟著一起搖滾狂歡，掀起另一波高潮，為連續7小時的音樂活動完美收尾。

第二天演出由嘉義的原創搖滾樂團「生炒鴨肉羹」登台演出，接著是今年剛入圍金曲獎的「海豚刑警」，其他卡司還有「宋德鶴」、「拍謝少年」、「消波塊」、「Vast & Hazy」、「步行者」、「1976」、「魏佳瑩」等黃金堅強陣容卡司，最後則由甫登台北小巨蛋演出，入圍金音獎、金曲獎最佳樂團的「宇宙人」擔綱壓軸。

「宇宙人」一登台樂迷們就歡呼不己，帶來多首經典歌曲，結束時現場觀眾依依不捨，彼此相約明年嘉義再相聚，為整個活動畫下完美句點。

嘉義市搖滾音樂季2天湧入2萬5000人次。圖／市府提供
嘉義市搖滾音樂季2天湧入2萬5000人次。圖／市府提供

嘉義 樂團 文化局

延伸閱讀

嘉義十月白雪皚皚！全新純白花海「空心菜田」滿開，仙氣美照免費拍

曾被稱為「木材都市」！嘉義林業興衰大事記

嘉義百年歷史營林機關 變身珍貴林業文化資產

嘉市搖滾音樂祭、光織影舞無人機、檜意森活村人潮滿滿

相關新聞

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

台南昨晚舉辦國慶焰火秀，由於湧入大量人潮，散場時人潮、車潮塞成一團，引發網友「台南到底該不該有捷運」的論戰，有的認為跟捷...

國旅爆發+國慶焰火 台南昨天迎來史上最多60萬遊客

國慶焰火在台南帶來觀光人潮，加上因為疫情、國旅大爆發，台南市觀光旅遊局統計，昨天迎來史上最多的60萬遊客，而遊客最愛的三...

被淹沒！台南國慶焰火秀湧進爆量人潮 整晚清出166噸垃圾

2020國慶焰火昨日湧進爆量人潮，台南市政府原預估有20萬人，結果擠進超過50萬人潮，較原先多出2.5倍，將安平街區及周...

嘉市搖滾音樂季湧入2.5萬人 相約明年再見

嘉義市搖滾音樂祭10月9日、10日在嘉義文化創意產業園區開唱，市府文化局統計兩天共湧入超過2萬5000名樂迷，度過一個最...

要收假了 台南國1國3快速道今暢行

雙十連假結束，北返車流湧現，國道公路警察局第四交通大隊表示，今日車流量相當順暢，從台南新營至仁德上午平均時速都可達100...

路跑更健康 嘉縣朴子路跑活動吸引近2千人參與

嘉義縣朴子市公所、朴子市體育會、朴子天公壇今天清晨聯合舉辦「2020跑若飛天公盃路跑暨健走大賽」，鼓勵民眾利用周末假日，...

國慶焰火在安平 海巡守護保平安

國慶焰火昨晚在安平舉行，海巡署南部分署第11岸巡隊配合焰火活動，實施港區船筏進出港管制及民眾安全戒護，活動全程民眾在歡欣...

國慶焰火璀璨 幕後英雄海巡守護保平安

國慶焰火昨晚璀璨平安落幕，為讓活動安全滴水不漏，海巡署南部分署第一一岸巡隊，昨下午起實施港區船筏進出港管制及民眾安全戒護...

充滿農村藝術風味的雲林巾彩節 今天最後一天更精彩

2020雲林巾彩耕地藝術節11天接近尾聲，昨天傍晚紙風車劇團演出雞城故事「雞民」，吸引3000多人觀賞，演員和觀眾快樂互...

嘉義市檜意森活村 一窺阿里山林業開發生活史

嘉義市檜意森活村面積3.4公頃，包含30棟木造日式歷史建築，洋溢濃濃東洋...

昔日東洋第一！嘉義製材所保有歷史建築及遺構

1912年阿里山林業鐵路通車，1914年嘉義製材所也完工啟用，當時匯集歐...

曾被稱為「木材都市」！嘉義林業興衰大事記

日治時期，日本人發現阿里山蘊藏豐富林木，開始伐木事業，並興建鐵路運送原木...

熱門新聞

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

台南施放國慶煙火 高雄也實施交通疏導

南迴金峰鄉終於有超迷你超商！部落村民：有總比沒有好

生日快樂！ 國慶日苗栗迎來7個國慶寶寶

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。