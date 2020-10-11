嘉市搖滾音樂季湧入2.5萬人 相約明年再見

嘉義市搖滾音樂祭10月9日、10日在嘉義文化創意產業園區開唱，市府文化局統計兩天共湧入超過2萬5000名樂迷，度過一個最特別的國慶搖滾連假。

市長黃敏惠表示，這次演出陣容裡有8個是嘉義在地或是相關的樂團，展現出嘉義市滿滿的音樂能量，年輕朋友共同參加音樂祭，讓整個城市更加活絡，充滿活力、熱情與歡樂。

市府邀請蘇打綠樂團團長阿福和浮現音樂創辦人老諾，聯手策畫音樂季，連續2天中午12時至晚上10時，共30組多元風格搖滾與獨立樂團，輪番在三大舞台熱力演出，希望滿足所有樂迷的聽覺與視覺享受。

市府文化局指出，第一天由半數團員是嘉義人的「獨立人種」在主舞台揭開序幕，接著是搖滾曲風的「My Cat Eats My Hand」、入選本次音樂祭新秀的在地嘉義樂團「行樂人」、「嘉義綸哥」以及其他十多團知名搖滾樂團等。

當晚的壓軸卡司則由剛入圍今年31屆金曲獎四大獎項的「告五人」登台開唱，現場粉絲們熱情跟著一起搖滾狂歡，掀起另一波高潮，為連續7小時的音樂活動完美收尾。

第二天演出由嘉義的原創搖滾樂團「生炒鴨肉羹」登台演出，接著是今年剛入圍金曲獎的「海豚刑警」，其他卡司還有「宋德鶴」、「拍謝少年」、「消波塊」、「Vast & Hazy」、「步行者」、「1976」、「魏佳瑩」等黃金堅強陣容卡司，最後則由甫登台北小巨蛋演出，入圍金音獎、金曲獎最佳樂團的「宇宙人」擔綱壓軸。