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要收假了 台南國1國3快速道今暢行
雙十連假結束，北返車流湧現，國道公路警察局第四交通大隊表示，今日車流量相當順暢，從台南新營至仁德上午平均時速都可達100至110公里，甚至較平常上班日還順。警方研判，應該是多次塞車經驗，用路人「變聰明」了；除提早北上，不少人改由國三或西濱台61線上路，應是主因。
國道四隊警方也觀察發現，這次國慶焰火在台南，也帶來大量區域性車流；昨中午後中山高南下麻豆以南車流明顯激增，平均時速不到90公里；甚至國8台南系統系統交流道、永康、大灣交流道及台86仁德系統交流道往安平方向，都出現車潮，時速一度不到70公里，所幸未有重大交通事故發生，在警方疏導下逐漸化解。
昨國慶焰火落幕，也有另一波車流，一度北上中山高仁德系統至台南系統時速約在70-80公里間，車流還算順暢。
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