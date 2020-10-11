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要收假了 台南國1國3快速道今暢行

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
雙十連假近尾聲，台84線官田車流順暢。記者謝進盛／攝影
雙十連假近尾聲，台84線官田車流順暢。記者謝進盛／攝影

雙十連假結束，北返車流湧現，國道公路警察局第四交通大隊表示，今日車流量相當順暢，從台南新營至仁德上午平均時速都可達100至110公里，甚至較平常上班日還順。警方研判，應該是多次塞車經驗，用路人「變聰明」了；除提早北上，不少人改由國三或西濱台61線上路，應是主因。

國道四隊警方也觀察發現，這次國慶焰火在台南，也帶來大量區域性車流；昨中午後中山高南下麻豆以南車流明顯激增，平均時速不到90公里；甚至國8台南系統系統交流道、永康、大灣交流道及台86仁德系統交流道往安平方向，都出現車潮，時速一度不到70公里，所幸未有重大交通事故發生，在警方疏導下逐漸化解。

昨國慶焰火落幕，也有另一波車流，一度北上中山高仁德系統至台南系統時速約在70-80公里間，車流還算順暢。

雙十連假近尾聲，台84線官田系統交流道車流順暢。。記者謝進盛／攝影
雙十連假近尾聲，台84線官田系統交流道車流順暢。。記者謝進盛／攝影

國道 國慶 警察

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