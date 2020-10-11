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路跑更健康 嘉縣朴子路跑活動吸引近2千人參與
嘉義縣朴子市公所、朴子市體育會、朴子天公壇今天清晨聯合舉辦「2020跑若飛天公盃路跑暨健走大賽」，鼓勵民眾利用周末假日，全家一起出門運動休閒，並結合在地刺繡文化，設計「天公祖」造型獎牌及環保袋等參賽贈品，活動吸引2千多人參與。
嘉義縣長翁章梁、嘉義縣體育會理事長羅信富、吳品叡、議員黃嫈珺、朴子天公壇主委林博文等人今天到場參與，其中參加全國路跑143場次的腦麻路跑勇士「小比」，也由媽媽陳嘉齡陪同一起參加，並由吳品叡頒贈永不放棄獎。
朴子鄉公所表示，本次路跑健走路線，民眾可奔跑或漫步於台82線西向平面道路，徜徉田園風光，途經朴子三玄宮、朴子太子宮、荷苞嶼生態園區、小葉欖仁綠色隧道及太保福天宮，藉由天公盃路跑健走，了解在地人文、宗教文化與自然風貌，進而愛護這塊土地上的人事物，珍視自己的健康。
朴子市長吳品叡表示，現代人生活忙碌，尤其在食、衣、住、行等各方面的改變下，很多民眾，因為運動量不足，而產生許多文明病，因此舉辦全民路跑健走大賽，鼓勵市民朋友參與規律運動，減少健康出小狀況或大疾病的風險，改善整體生活品質，提升身心靈的健康與幸福感。
翁章梁表示，有空時他也喜歡健走，推薦大家每天走路30至40分鐘，養成規律運動的習慣，注重飲食營養均衡，在嘉義健康樂活。教育處長陳添丁表示，教育部體育署2019年運動現況調查，嘉義縣民規律運動人口30.2%，顯見嘉義縣民運動健身意識逐年提高，縣府將持續努力，讓運動融入縣民生活及文化中。
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