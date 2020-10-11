台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

台南昨晚舉辦國慶焰火秀，由於湧入大量人潮，散場時人潮、車潮塞成一團，引發網友「台南到底該不該有捷運」的論戰，有的認為跟捷運無關，只好規畫好一點，不一定捷運就有用，有的則認為台南城市小，有捷運就能改善擁塞的問題。

昨晚舉辦焰火的地點在安平，安平位處台南西南隅，疏散不易，每逢年節或是大型活動就大塞車，昨晚安平擠進50萬人潮，擁擠可以想見，不少網友想繞小路避開車潮，或是外地來的遊客，跟著衛星導航開車，出現被塞在產業道路上的困窘照片，還有大車行經河堤邊小路，為了會車只好爬上堤防，以45度的斜角開車的超高難度畫面，讓許多台南人心驚「還好昨晚沒去」。

昨晚大塞車，引發網友台南捷運的論戰，有的網路認為「是該考慮台南要有捷運的時候了」、「議員不應該再擋捷運了，看看這種情況」

但也有網友認為，像台北就算有捷運，每次到跨年等大型活動，現場一樣是塞到爆，有沒有捷運沒差，而且台南如果真的做了捷運，平日根本沒有運量，為了久久一次的活動要做捷運，並不划算。