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國慶焰火在安平 海巡守護保平安
國慶焰火昨晚在安平舉行，海巡署南部分署第11岸巡隊配合焰火活動，實施港區船筏進出港管制及民眾安全戒護，活動全程民眾在歡欣喜氣氛圍中欣賞了絢麗焰火，歡度國慶日。
國慶焰火昨晚在台南市安平漁港熱鬧登場，海巡人員全程監守崗位，為維護民眾安全，特別派遣岸際戒護人員、水域救生艇及水上摩托車，並由南部分署副分署長耿英傑統籌指揮，率隊長林志明等共計2車3艇1水摩46人於岸際及港區水域實施安全戒護。
海巡人員並攜帶魚雷浮標、拋繩帶、救生圈等救生救難裝備，依現場狀況即時防處，直到焰火施放結束，管制所有船筏進出安平漁港，以避免危安事件發生，另配合防疫工作，除戒護人員外，提醒民眾配戴口罩，共同守護防疫成效，焰火施放33分鐘，過程平安，熱情民眾在平安中歡慶國家生日。
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