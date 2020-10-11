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國慶焰火璀璨 幕後英雄海巡守護保平安

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國慶焰火昨晚台南登場，海巡署11岸巡弟兄出勤守護保平安。記者謝進盛／翻攝
國慶焰火昨晚台南登場，海巡署11岸巡弟兄出勤守護保平安。記者謝進盛／翻攝

國慶焰火昨晚璀璨平安落幕，為讓活動安全滴水不漏，海巡署南部分署第一一岸巡隊，昨下午起實施港區船筏進出港管制及民眾安全戒護，今凌晨告一段落，成功完成任務。

海巡署南部分署第一一岸巡隊說，國慶焰火昨晚熱鬧登場，全程監守崗位，為維護民眾安全，特別派遣岸際戒護人員、水域救生艇及水上摩托車，並由南部分署副分署長耿英傑指揮，率隊長林志明共計2車3艇1水摩46人，於岸際及港區水域實施安全戒護。

此次任務並攜帶魚雷浮標、拋繩帶、救生圈等救生救難裝備，依現場狀況即時防處，當昨下午1時開始直到焰火施放結束，管制所有船筏進出安平漁港，以避免危安事件發生。

另配合防疫工作，除戒護人員，也提醒民眾配戴口罩，共同守護台灣防疫成效，當日焰火施放33分鐘，過程人安物安，熱情民眾在平安中歡慶「109年安平國慶焰火」盛事。

國慶焰火昨台南登場，海巡署11岸巡弟兄出勤守護保平安。記者謝進盛／翻攝
國慶焰火昨台南登場，海巡署11岸巡弟兄出勤守護保平安。記者謝進盛／翻攝
國慶焰火昨晚台南登場，海巡署11岸巡弟兄出勤守護保平安。記者謝進盛／翻攝
國慶焰火昨晚台南登場，海巡署11岸巡弟兄出勤守護保平安。記者謝進盛／翻攝

海巡署 國慶 口罩

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