國慶焰火璀璨 幕後英雄海巡守護保平安

國慶焰火昨晚璀璨平安落幕，為讓活動安全滴水不漏，海巡署南部分署第一一岸巡隊，昨下午起實施港區船筏進出港管制及民眾安全戒護，今凌晨告一段落，成功完成任務。

海巡署南部分署第一一岸巡隊說，國慶焰火昨晚熱鬧登場，全程監守崗位，為維護民眾安全，特別派遣岸際戒護人員、水域救生艇及水上摩托車，並由南部分署副分署長耿英傑指揮，率隊長林志明共計2車3艇1水摩46人，於岸際及港區水域實施安全戒護。

此次任務並攜帶魚雷浮標、拋繩帶、救生圈等救生救難裝備，依現場狀況即時防處，當昨下午1時開始直到焰火施放結束，管制所有船筏進出安平漁港，以避免危安事件發生。