充滿農村藝術風味的雲林巾彩節 今天最後一天更精彩

2020雲林巾彩耕地藝術節11天接近尾聲，昨天傍晚紙風車劇團演出雞城故事「雞民」，吸引3000多人觀賞，演員和觀眾快樂互動，全場HIGH翻天，今天還有最後三場精彩表演，歡迎來收假前到雲林買毛巾，還有機會抽中大獎50吋電視帶回家。

今天下午3時起，分別有小丑默劇團演出小丑繪畫秀秀秀及紅心皇后和他的魔法師學徒們。下午5時40分由無双樂團壓軸演出，並舉行閉幕式。由行政院雲嘉年聯合服務中心與雲林毛巾產業科技發展協會合辦的巾彩節在雲林縣虎尾鎮堀頭里99-2號（埒內社區親水公園旁耕地）。

「2020雲林巾彩耕地藝術節」昨天傍晚請來最受歡迎的紙風車劇團演出，現場吸引超過3000人觀賞，立委蘇治芬、劉建國及行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉都出席同歡。

蘇治芬表示，今年巾彩耕地藝術節長達11天，從中秋到國慶，天天都有精彩節目，並有世界最大的竹編毛巾地景藝術和美麗的農村稻草捲、毛巾熊遊戲廣場，希望透過藝術節，讓更多人能看到「台灣製造」的精品毛巾。

劉建國說，巾彩小農市集產品全在地，自產自銷，還有虎尾在地小吃美食，更有好戲歌唱連台，巾彩節真的夠精彩。

陳姓遊客說，一到會場就被大型竹編毛巾深深吸引，全家拍照拍不停，自己很喜歡去日本旅遊，但在巾彩節看到很多台灣優質毛巾，發現台灣毛巾毫不輸給日本的「今治毛巾」，自己也買了幾千元的MIT毛巾回家，這裡充滿農村藝術，大人小孩皆宜，很好玩。