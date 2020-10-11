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訪視鹽水硬質玉米後壁彩繪稻田 陳吉仲允配套協助

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁彩繪稻田美景。圖／台南市政府農業局提供
台南後壁彩繪稻田美景。圖／台南市政府農業局提供

農委會主委陳吉仲昨走訪台南後壁無米樂社區、彩繪稻田，允諾補助發展農業專區相關經費。鹽水區硬質玉米幼苗枯萎，陳現勘後，農委會硏議以實際耕作者領取為原則。

台南市政府農業局上午發布新聞稿表示，陳吉仲昨由農業局長謝耀清、農糧署南區分署長姚志旺、台南區農業改良場長楊宏瑛、鹽水區農會總幹事邱子軒陪同，現勘鹽水區硬質玉米幼苗枯萎情形。

鹽水區9月未降雨，因玉米種子播種深度達9公分至10公分（一般為5公分至6公分），影響種子胚芽出土，造成玉米缺株嚴重，希望農委會能列入農業天然災害救助，契作玉米獎勵金1分地6000元，協助農民度過難關。

對此農委會表示，將硏擬相關配套措施，硏議以實際耕作者領取為原則。

陳吉仲主委隨後赴後壁區訪視無米樂社區及後壁農會彩繪稻田，同意加碼補助南市7處休閒農業區規劃經費500萬元、作物生產專區規劃經費300萬元及有機農業專區相關公共建設費用。

謝耀清表示，全台硬質玉米種植面積1萬5210公頃，總產量7萬3540公噸。南市種植面積8136公頃，總產量3萬6984公噸，為全台最大產區，佔全台53.4%。集中於鹽水（2370公頃）、學甲（1195公頃）、下營（684公頃）。

農委會主委陳吉仲（左三）由台南市府農業局長謝耀清（左二）、農糧署長姚志旺、鹽水區農會總幹事邱子軒（右二）等人陪同，視察鹽水硬質玉米災情。圖／台南市政府農業局提供
農委會主委陳吉仲（左三）由台南市府農業局長謝耀清（左二）、農糧署長姚志旺、鹽水區農會總幹事邱子軒（右二）等人陪同，視察鹽水硬質玉米災情。圖／台南市政府農業局提供

農委會 陳吉仲 農民

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