訪視鹽水硬質玉米後壁彩繪稻田 陳吉仲允配套協助

農委會主委陳吉仲昨走訪台南後壁無米樂社區、彩繪稻田，允諾補助發展農業專區相關經費。鹽水區硬質玉米幼苗枯萎，陳現勘後，農委會硏議以實際耕作者領取為原則。

台南市政府農業局上午發布新聞稿表示，陳吉仲昨由農業局長謝耀清、農糧署南區分署長姚志旺、台南區農業改良場長楊宏瑛、鹽水區農會總幹事邱子軒陪同，現勘鹽水區硬質玉米幼苗枯萎情形。

鹽水區9月未降雨，因玉米種子播種深度達9公分至10公分（一般為5公分至6公分），影響種子胚芽出土，造成玉米缺株嚴重，希望農委會能列入農業天然災害救助，契作玉米獎勵金1分地6000元，協助農民度過難關。

對此農委會表示，將硏擬相關配套措施，硏議以實際耕作者領取為原則。

陳吉仲主委隨後赴後壁區訪視無米樂社區及後壁農會彩繪稻田，同意加碼補助南市7處休閒農業區規劃經費500萬元、作物生產專區規劃經費300萬元及有機農業專區相關公共建設費用。