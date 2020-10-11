被淹沒！台南國慶焰火秀湧進爆量人潮 整晚清出166噸垃圾
2020國慶焰火昨日湧進爆量人潮，台南市政府原預估有20萬人，結果擠進超過50萬人潮，較原先多出2.5倍，將安平街區及周邊擠得水洩不通。
台南市長黃偉哲在晚會結束後，親自到大台南智慧交通中心督軍，全力協助遊客人車疏散，請公車業者加派接駁人力及車輛載送遊客前往台鐵、高鐵車站及各處停車場接駁站，更協請台鐵在今天凌晨1時及凌晨1時30分，各加開一班北上嘉義、南下潮州的區間列車；也協助趕不上高鐵的遊客轉乘到台鐵、台南轉運站，搭乘火車、國道客運返家。
爆量人潮也使活動周邊環境清潔更加耗時耗力，台南市長黃偉哲昨天深夜12點在安億停車場送走最後一批遊客搭上往火車站接駁車後，隨即趕到環保局安平區隊，慰問正在交班、將徹夜清掃環境的清潔隊員。
台南市政府統計，晚會結束後，動用清理人力超過1200人次，共清出垃圾量150噸、回收物11噸（不含民間公益團體回收），直到凌晨4時已大部分清理完畢，但因部分攤商尚未完成撤場，環境清潔人員賣力工作，直到凌晨5時30分才清完，整體市容已恢復。
黃偉哲表示，感謝各位旅客的耐心等候，因參加人潮大幅超出預期，最尖峰時估計估計超過50萬人次，因此散場人潮的疏散上確實較耗時，許多環保志工及交通疏導志工直到深夜還在持續工作，感謝他們的辛勞。
交通局長王銘德表示，昨晚活動的5路接駁路線，進場時動用310輛、接駁1580車次、共載運68746人；離場時共動用335輛接駁車、接駁1630車次、共載運7萬多人離場，交通疏運小組在大台南智慧交控中心全程監控疏散道路情況，針對車流情形即時調整號誌因應，警方人員則在中華西路、民權路、安平路、永華路等各路口指揮引導車流，南側會場於晚間10時順利疏散人車，40輛接駁車隨即調往支援東線接駁勤務；北線接駁勤務在晚上11時30分完成；東線往台鐵接駁勤務在11日零時發出最後一班接駁車。
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