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被淹沒！台南國慶焰火秀湧進爆量人潮 整晚清出166噸垃圾

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市環保局昨天徹夜清掃國慶焰火遊客留下的大量垃圾。圖／市政府提供
台南市環保局昨天徹夜清掃國慶焰火遊客留下的大量垃圾。圖／市政府提供

2020國慶焰火昨日湧進爆量人潮，台南市政府原預估有20萬人，結果擠進超過50萬人潮，較原先多出2.5倍，將安平街區及周邊擠得水洩不通。

台南市長黃偉哲在晚會結束後，親自到大台南智慧交通中心督軍，全力協助遊客人車疏散，請公車業者加派接駁人力及車輛載送遊客前往台鐵高鐵車站及各處停車場接駁站，更協請台鐵在今天凌晨1時及凌晨1時30分，各加開一班北上嘉義、南下潮州的區間列車；也協助趕不上高鐵的遊客轉乘到台鐵、台南轉運站，搭乘火車、國道客運返家。

爆量人潮也使活動周邊環境清潔更加耗時耗力，台南市長黃偉哲昨天深夜12點在安億停車場送走最後一批遊客搭上往火車站接駁車後，隨即趕到環保局安平區隊，慰問正在交班、將徹夜清掃環境的清潔隊員。

台南市政府統計，晚會結束後，動用清理人力超過1200人次，共清出垃圾量150噸、回收物11噸（不含民間公益團體回收），直到凌晨4時已大部分清理完畢，但因部分攤商尚未完成撤場，環境清潔人員賣力工作，直到凌晨5時30分才清完，整體市容已恢復。

黃偉哲表示，感謝各位旅客的耐心等候，因參加人潮大幅超出預期，最尖峰時估計估計超過50萬人次，因此散場人潮的疏散上確實較耗時，許多環保志工及交通疏導志工直到深夜還在持續工作，感謝他們的辛勞。

交通局長王銘德表示，昨晚活動的5路接駁路線，進場時動用310輛、接駁1580車次、共載運68746人；離場時共動用335輛接駁車、接駁1630車次、共載運7萬多人離場，交通疏運小組在大台南智慧交控中心全程監控疏散道路情況，針對車流情形即時調整號誌因應，警方人員則在中華西路、民權路、安平路、永華路等各路口指揮引導車流，南側會場於晚間10時順利疏散人車，40輛接駁車隨即調往支援東線接駁勤務；北線接駁勤務在晚上11時30分完成；東線往台鐵接駁勤務在11日零時發出最後一班接駁車。

台南市環保局昨天徹夜清掃，今早漁光島附近已經恢復整潔。圖／市政府提供
台南市環保局昨天徹夜清掃，今早漁光島附近已經恢復整潔。圖／市政府提供
台南市長黃偉哲昨天深夜送最後一批遊客上接駁車。圖／市政府提供
台南市長黃偉哲昨天深夜送最後一批遊客上接駁車。圖／市政府提供

台鐵 黃偉哲 高鐵

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