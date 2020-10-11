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台南官田渡頭溪排水系統改善獲1700萬補助 11月發包
為改善台南市官田區渡拔社區易淹水問題，台南市長黃偉哲爭取前瞻基礎建設經費約1700萬元，進行護岸整治，預計11月發包。
台南市政府水利局說，官田區渡拔社區為曾文溪及渡頭溪排水間低窪地區，排水出口多因曾文溪水位高，內水排除不易，汛期期間常需機械輔助抽排。
為解決排水對社區危害，水利局優先針對渡頭溪排水系統護岸高度不足段進行拓寬改善，計畫整治長度約285公尺。
水利局表示，近年來降雨趨勢日漸極端，超大豪雨發生機率明顯，受災範圍與程度均遠較過去劇烈，市長黃偉哲市長，渡頭社區周邊易淹水地區應加速推動改善工程。
水利局說，為提升渡頭社區周邊防洪效益，前瞻基礎建設計畫已爭取中央補助約1700萬元辦理護岸整治，工程預計109年11月辦理招標；另經濟部水利署第六河川局亦將計畫針對曾文溪及渡頭溪排水出口堤防辦理曾文溪堤防整治約900公尺，完成後可發揮治水成效，大幅縮減淹水面積。
水利局表示，未來將持續檢討渡拔社區治水對策，落實社區渡頭閘門、抽水設備維護保養等防汛整備工作。
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