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曾被稱為「木材都市」！嘉義林業興衰大事記

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檜意森活村人潮滿滿。本報系資料照/記者卜敏正攝影
檜意森活村人潮滿滿。本報系資料照/記者卜敏正攝影

日治時期，日本人發現阿里山蘊藏豐富林木，開始伐木事業，並興建鐵路運送原木，貯木場與嘉義製材工場陸續落成，正式開始阿里山林場伐木製材事業，也奠定嘉義木材產業基礎。

嘉義因林業繁榮被稱為「木材都市」，後因阿里山林產事業告一段落，嘉義市製材業沒落，見證嘉義林業發展興衰的百年歷史營林機關，包括台灣最早的林業村（檜意森活村），現在成為嘉義市熱門旅遊景點，嘉義製材所也成為嘉義市深度旅遊景點。以下為嘉義林業興衰大事記。

-- 1906年（明治39年），由民間的大阪合名會社藤田組經營阿里山所蘊藏的豐富林木。後因其資金短絀，於1910年收歸國有，成為官營伐木事業。

-- 1912年（大正元年），5月開始伐木事業，同年12月嘉義至二萬平的鐵道正式完工通車，隨森林開發業務發展需要，延展至阿里山，並逐漸增設支線，目前嘉義至阿里山營業路線長約71.6公里，為世界著名的登山鐵路之一。

-- 1913年（大正2年），將原木自阿里山上運出。

-- 1914年（大正3年）12月，貯木場與嘉義製材工場落成，包含製材工場、動力室、鋸屑室、乾燥室，正式開始阿里山林場的伐木製材事業，也奠定嘉義木材產業的基礎。

-- 1963年，阿里山林場停止伐木，於嘉義市遺留下近百年歷史的北門驛、營林俱樂部、林場宿舍及嘉義製材所等林業文化資產，近幾年來進行舊有歷史建築「保存、復舊、再利用」。

-- 2002年，嘉義市政府將嘉義製材所遺留的製材工場、辦公室、動力室、鋸屑室、乾燥室公告為「竹材工藝品加工廠歷史建築」。

-- 2009年，林務局開始分期整建台灣最早的林業村（檜意森活村），利用4年時間以「原材料、原工法」原則完成建物修復，建築主體為日式木結構平房形式，代表阿里山林業文化，以及林業人員百年生活點滴。

-- 2013年，檜意森活村整修後，並以促參方式委託民間營運及管理，同年9月簽約試營運。

-- 2014年，檜意森活村正式營運，陸續有主題書店、文創市集、木創館、水果名產等產業進駐，成為嘉義市最熱門旅遊景點。

-- 2016年4月，嘉義製材所有別於傳統封區整修方式，修復期間，分別邀請建築、林業、文資、文史工作者，探討製材所的建築與產業文化價值；再搭配林鐵主題列車行程，由導覽員引領遊客漫步參觀。

-- 2018年，嘉義製材所再開放民眾上網預約導覽解說，入園參觀，逐步掀開製材所的神秘面紗。

-- 2018年，檜意森活村推出行動外語服務，由外籍學生穿著傳統服飾於園區提供外語諮詢服務，穿著傳統服務除拉近與外籍旅客距離外，並提高旅遊深度及友善性。

-- 2019年，檜意森活村眠月廬啟用穆斯林祈禱室，除提供古蘭經、祈禱毯、廁所淨下設備外，並依據國際標準採用指南針校正麥加方向及確認指標，讓穆斯林旅客及台灣穆斯林移工在旅遊當中備感溫馨及尊重。

-- 2019年7月，嘉義製材所開放民眾參觀。

檜意森活村人潮滿滿。本報系資料照/記者卜敏正攝影
檜意森活村人潮滿滿。本報系資料照/記者卜敏正攝影

嘉義 阿里山 歷史建築

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