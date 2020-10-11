昔日東洋第一！嘉義製材所保有歷史建築及遺構

1912年阿里山林業鐵路通車，1914年嘉義製材所也完工啟用，當時匯集歐美最先進的設備，幾乎全自動化的製程，有「東洋第一」美譽，製材所現今仍保存許多歷史建築及遺構。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，嘉義製材所為貯存及加工從阿里山運送下山的大量原木，1914年12月，貯木場與嘉義製材工場落成，包含製材工場、動力室、鋸屑室、乾燥室，正式開始阿里山林場的伐木製材事業，也奠定嘉義木材產業的基礎。

阿里山林鐵及文資處指出，嘉義製材所啟用後，從阿里山運下來的紅檜、扁柏等原木，會浸泡在北門驛西側的「杉池」，防止木材乾燥龜裂，巨大的阿里山檜木經製材所處理後，上等建材就運回日本。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱表示，製材所內見證當時林業發展的產業設施，如動力室透過先進的火力發電系統供應製材所電力，產生的廢熱氣透過動力室排煙口經由排煙道連通到達煙囪排出，不過，1964年白河大地震將高達36公尺的煙囪震垮，現僅存排煙道遺構。

阿里山林鐵及文資處表示，第一代嘉義製材工場被1941年發生的地震損毀，於1942年在基地東北方興建大跨距木構造製材工場。阿里山林場自1963年停止伐木，嘉義製材所也停擺，後續進行舊有歷史建築的保存、再利用，已陸續完成動力室、鋸屑室、辦公室、乾燥室等建物整修。

嘉義製材所整修過程中，承包商根據1945年繪製的製材所內部配置圖，並參酌文獻，經金屬探勘與人工試掘後，發現製材所的「地下動力設備」，讓隱藏半世紀的地下遺構重現。

嘉義市政府於2002年將嘉義製材所遺留的製材工場、辦公室、動力室、鋸屑室、乾燥室公告為「竹材工藝品加工廠歷史建築」。

阿里山林鐵及文資處於去年7月慶祝機關成立1週年，同步開放嘉義製材所，讓民眾進入參觀，入口處有一棵樹齡數百年的紅檜倒木，平躺在阿里山林業鐵路運送木材的台車上，見證台灣伐木極盛期景象。

嘉義製材所保存許多的歷史建築及遺構，歷史建築與周邊環境的愜意結合，成為民眾最佳拍照地方，還有曾為杉池的廣大綠地，是嘉義市區難得的文化靜謐場域。

阿里山林鐵及文資處指出，嘉義車庫園區日治時期舊名「北門修理工場」，於1912年啟用，主要工作為建造修理阿里山鐵路各式機車、客車、貨車。雖然當年火車購自美國，但修理人員維修、改裝、製造功力高強，零件壞了自己手工打造，外鍋爐、蒸汽引擎也能自產。

阿里山檜木車廂也是修理工場的經典傑作之一，許多珍貴阿里山退休火車，目前也是保存在北門修理工場。1993年8月間，北門修理工場發生一場大火，燒掉木造廠房，部分老火車付之一炬。

阿里山林鐵及文資處表示，現今部分修理工場建築已經更新，少數較珍貴的車輛，則停放在車庫裡保存。北門修理工場於2005年起改名為嘉義車庫園區，開放民眾參觀這個饒富歷史意義的所在地。