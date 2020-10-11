嘉義市檜意森活村 一窺阿里山林業開發生活史

嘉義市檜意森活村面積3.4公頃，包含30棟木造日式歷史建築，洋溢濃濃東洋風情，不僅是台灣林業發展史的縮影，更見證台灣百年林業的歷程，可一窺阿里山林業開發生活史。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，檜意森活村不但是台灣最早的林業村，也是日治時期從事阿里山木材產業的員工宿舍；自1914年起陸續建造，建材為紅檜及福州杉，包含1棟市定古蹟（營林俱樂部）及30棟歷史建築。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱表示，自從台灣山林禁伐後，檜意森活村逐漸沒落，林務局自2009年起分期整建，利用4年時間以「原材料、原工法」原則完成建物修復，建築主體為日式木結構平房形式，體現阿里山林業文化，以及林業人員百年生活點滴。

周恆凱指出，檜意森活村入口年輪廣場可見3根阿里山紅檜原木高聳矗立，紅檜為阿里山風倒木運下山，並切成3段矗立在此，象徵「森」林生命力及阿里山神木意象。

檜意森活村依據官階大小分別建置有1戶、2戶、4戶一棟不同格局的日式建築，其中位在北門街和共和路的十字路口旁是嘉義出張所的所長宿舍，宿舍無論格局、面積等均為檜意森活村內之最。

周恆凱說，在所長官舍旁的建築是當時的副首長宿舍，命名為「眠月廬」，經重新整修後，現為收藏上千冊珍貴林業圖書與多媒體資料的多功能閱覽室，廬內空間可讓駐村藝術家使用，也辦理和阿里山林業、文化、生態、森林鐵路相關的閱聽講座、林鐵故事屋。

除了日式建築外，還有一棟英國都鐸式建築「營林俱樂部」，是日治時期阿里山林場招待所，主要是提供貴賓與員工休閒飲茶娛樂使用。原沿著林業鐵路，從塔塔加到嘉義市共有10所俱樂部，如今僅剩營林俱樂部保存良好，特殊建築風貌，在現存的林業文化有形遺跡中，絕無僅有。

阿里山林鐵及文資處表示，營林俱樂部於1945年因應林務機關的需求，曾作為員工子女的幼稚園，後來短暫作為林務局禮堂及標售杉木場所，後續也曾出租其他單位作為臨時辦公場所，林務局改為單身員工宿舍，於1998年列為市定古蹟。

周恆凱說，檜意森活村整修後，除榮獲全球建築界的「全球卓越建設－金獎」肯定外，並以促參方式委託民間營運及管理，2013年9月簽約試營運，2014年正式營運，陸續有主題書店、文創市集、木創館、水果名產等產業進駐，成為嘉義市最熱門旅遊景點。

周恆凱指出，歷經修復與規劃的檜意森活村，如今得以重現早期日式宿舍的樣貌，可一窺早期阿里山林業開發生活史，且不僅具有保留歷史建築與古蹟的文化意義，更深具地方文史資產的教育功能，讓珍貴林業歷史文化得以永續保存。

住在嘉義縣的許姓遊客常利用假日與家人到嘉義市檜意森活村遊玩，他說，園區都是日式建築，店鋪販售的商品種類包括文創商品、伴手禮等，還可以租借和服在日式庭院拍照，逛起來有置身在日本旅遊的感覺，且占地廣，在園區散步也很愜意，非常適合情侶或親子旅遊的景點。