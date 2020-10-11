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嘉義百年歷史營林機關 變身珍貴林業文化資產

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目前嘉義至阿里山營業路線長約71.4公里，為世上著名的登山鐵路之一。 圖／林鐵及文資處提供
目前嘉義至阿里山營業路線長約71.4公里，為世上著名的登山鐵路之一。 圖／林鐵及文資處提供

日治時期，嘉義因林業繁榮被稱為「木材都市」，後因阿里山林產事業告一段落，嘉義市製材業逐漸沒落，見證嘉義林業發展興衰的百年歷史營林機關，現成為珍貴林業文化資產。

阿里山目前為國際觀光旅遊景點，日治時期與太平山、八仙山並稱台灣三大林場，因應阿里山林業資源而闢建的阿里山林業鐵路，鐵路興建遠在日治時代。西元1903年，台灣總督府計劃開發阿里山森林，為方便搬運木材，開始進行勘查、測量及規劃設計，於1906年開始由民間業者施工，後因財務問題收回官營。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山林業鐵路於1912年12月嘉義至二萬平路段正式完工通車，隨森林開發業務發展需要，延展至阿里山並逐漸增建支線，目前嘉義至阿里山營業路線長約71.4公里，為世上著名的登山鐵路之一。

阿里山林業鐵路起點在嘉義市北門，木材買賣集散為嘉義帶來前所未有的繁榮，現今的嘉義市林森路即為當時的「木材街」，嘉義因林業繁榮，當時的嘉義被稱為「木材都市」，更被列為台灣四大都市之一。

阿里山林場的開發，帶動嘉義製材業及木材加工業發展，嘉義發展成為台灣木材的集散地與加工中心，當時吸引眾多人口遷居嘉義市，帶動各項產業興起，也使得嘉義市成為台灣重要的林業聚落，在極盛時期，當時被稱為木材街的的林森路就匯聚逾百家的木材商行。

阿里山林業鐵路嘉義至二萬平主線完工通車，當時的營林機關建築群的規模日漸擴大，包括營林辦公廳舍、營林俱樂部、製材所、東南亞第一座火力發電建築物逐一完工。

嘉義製材所的規模甚大、設備完善，當時號稱為東洋第一大的製材工場。高山所砍伐的林木，經由阿里山林業鐵路運到嘉義「杉池」，為當時東南亞規模最大儲木池。

位於嘉義市北門以北的林務機關群區域「檜町」，就在製材業的蓬勃發展中迅速崛起，當地生產、生活機能十分完備，林業村已儼然成形。

阿里山林場自1912年至1945年間，是林場伐木最興盛時期，不過，於1963年阿里山工作站結束直營伐木，貯木場、製材工場等設施在同年8月相繼裁撤，阿里山林產事業告一段落，嘉義市製材業也逐漸沒落。

近百年歷史的林業資產，見證了嘉義市林業發展興衰，隨著歲月的流轉，雖然往年盛況不再，卻也成為珍貴的林業文化資產，因而促成阿里山林業村、檜意森活村的誕生。

林務局陸續完成檜意森活村等相關林務機關歷史建築修復，並自102年9月起依促參法委託民間營運（OT），檜意森活村是台灣最早的林業村，經政府活化再利用後，除再現林業文化價值外，並引入民間資源開拓文創、觀光、商旅等產業，成為嘉義市人氣最高的旅遊景點。

嘉義 阿里山 歷史建築

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