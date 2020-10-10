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國慶焰火吸引逾42萬人湧入台南 散場大塞車

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影／嘉義市無人機焰火秀 數萬人仰首驚嘆：太美了

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影

嘉義市北香湖公園「光織影舞」光影藝術展本月1日登場，至今已吸引破40萬人次入場，今晚無人機焰火秀更吸引爆滿人潮，當無人機升空排出雙十圖案、噴出炫目焰火，遊客們不約而同發出「哇」驚訝聲！

北香湖公園「光織影舞」昨晚湧入7萬2000人進場夜遊欣賞光影藝術，日前宣布今晚在彩色魔方音樂聲中將有無人機演出，更是未演先轟動，數萬人站在北香湖畔邊拍照，邊等待無人機升空。

晚間8點，42架無人機依序升空，接著在夜空中排出雙十圖案，並在空中變換角度，讓北香湖公園各方位遊客都能清楚看到雙十，接著42架無人機，突然噴出銀色焰火，讓遊客不約而同發出驚叫聲，小朋友更不斷地說「好漂亮喔！」並感嘆才2分多鐘實在太短了。

嘉義市府表示，北香湖公園光織影舞10月1日開展至9日，已超過39萬人次入場，僅國慶連假第一天，就超過7萬2000人次參觀， 今晚無人機展演，預估參觀人潮將再創高峰。

北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影
北香湖畔吸引數萬人潮，欣賞無人機燈光秀。記者卜敏正／攝影

嘉義 國慶 連假

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