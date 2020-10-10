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陳吉仲勘察嘉南區硬質玉米旱災 指示查報災損現金救助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹鄉硬質玉米因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失，農委會主委陳吉仲(右二)上午由立委翁重鈞、蔡易餘特助王宣貿、縣長翁章梁等人陪同，勘察玉米田災損情形。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣義竹鄉硬質玉米因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失，農委會主委陳吉仲(右二)上午由立委翁重鈞、蔡易餘特助王宣貿、縣長翁章梁等人陪同，勘察玉米田災損情形。圖／蔡易餘服務處提供

嘉義縣義竹鄉及台南市鹽水區硬質玉米，因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失，農委會主委陳吉仲上午由立委翁重鈞、蔡易餘特助王宣貿、縣長翁章梁等人陪同，勘察義竹玉米田災損情形。

陳吉仲說，勘查田區乾旱情形嚴重，田區確有發芽率不佳及缺株情形，目前各地區陸續定植，請台南區農改場及地方政府，持續關注後續天候及生長情形，並請基層公所查報災情，後續依救助辦法規定辦理相關現金救助工作。

有關農民關心契作獎勵金是否受影響部分，陳吉仲說，契作硬質玉米遭受天然災害時，倘經勘查確係生育期間遭受天然災害，仍得核發全額契作獎勵金，不會讓農民因天然災害權益受損。

台南區農改場朴子分場長游添榮說，長期乾旱，義竹及鹽水地區硬質玉米，9月定植後久未下雨，表土含水量相當低，已影響根系生長，依據中央氣象局資料，嘉義及台南地區，9至10月降雨天數僅約2至3日，且累積降雨量僅約30至50毫米。

翁重鈞日前為農民請命，質詢陳吉仲，要求陳下鄉勘察提出救災辦法。蔡易餘說，義竹是硬質玉米的主要產區，農民向他反應雨水不足，導致生長不良，有些還缺株，田間甚至少了近五成，感謝陳主委國慶假期到義竹勘查。

翁章梁、翁重鈞、立委蔡易餘特助王宣貿、義竹鄉長黃阿家及義竹農會總幹事翁永寧、台南市府農業局長謝耀清、農糧署南區分署長姚志旺、台南區農改場長楊宏瑛等，分別赴義竹鄉及台南市鹽水區，了解硬質玉米受損情況。農糧署說，將與縣市政府持續掌握硬質玉米損害情形，降低農民損失，保障農民收入。

嘉義縣義竹鄉硬質玉米因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失，農委會主委陳吉仲（左二）上午由立委翁重鈞、蔡易餘特助王宣貿、縣長翁章梁等人陪同，勘察玉米田災損情形。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣義竹鄉硬質玉米因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失，農委會主委陳吉仲（左二）上午由立委翁重鈞、蔡易餘特助王宣貿、縣長翁章梁等人陪同，勘察玉米田災損情形。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣義竹鄉硬質玉米因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣義竹鄉硬質玉米因長期乾旱出現枯萎，造成農民損失。圖／蔡易餘服務處提供

農民 陳吉仲 蔡易餘 抗旱

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