嘉市搖滾音樂祭、光織影舞無人機、檜意森活村人潮滿滿

國慶連假秋高氣爽，嘉義市各地景點人潮暴滿、越晚人潮越多，從文化路夜市、北香湖公園光織舞影，到嘉義文化創意產業園區的「嘉義市搖滾音樂祭」，各景點都湧入滿滿人潮，尤其檜意森活村外，遊覽車一輛接一輛停車接送遊客，商家坦言連續二周已「累壞了！」

檜意森活村園區內今天遊客川流不息，一輛輛遊覽車持續帶來人潮，林鐵文資管理處統計，平常每日約有7000人次，但這二波中秋、國慶連續假期，每日平均都有萬人次。

嘉義市政府今年首次舉辦搖滾音樂祭，現場人山人海，數千名青年男女到場跟著音樂節奏搖擺、越晚越嗨，主辦單位坦言，白天人多、晚上更可怕， 這一波搖滾音樂活動「真的把年輕人都拉出來了！」