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嘉市搖滾音樂祭、光織影舞無人機、檜意森活村人潮滿滿
國慶連假秋高氣爽，嘉義市各地景點人潮暴滿、越晚人潮越多，從文化路夜市、北香湖公園光織舞影，到嘉義文化創意產業園區的「嘉義市搖滾音樂祭」，各景點都湧入滿滿人潮，尤其檜意森活村外，遊覽車一輛接一輛停車接送遊客，商家坦言連續二周已「累壞了！」
檜意森活村園區內今天遊客川流不息，一輛輛遊覽車持續帶來人潮，林鐵文資管理處統計，平常每日約有7000人次，但這二波中秋、國慶連續假期，每日平均都有萬人次。
嘉義市政府今年首次舉辦搖滾音樂祭，現場人山人海，數千名青年男女到場跟著音樂節奏搖擺、越晚越嗨，主辦單位坦言，白天人多、晚上更可怕， 這一波搖滾音樂活動「真的把年輕人都拉出來了！」
嘉義市府表示，北香湖公園光織影舞10月1日開展至9日，已超過39萬人次入場，僅國慶連假第一天，就超過7萬2000人次參觀，今晚國慶日無人機展演，預估參觀人潮有機會再創高峰，附近冷飲店商家坦言「日環食前，從來沒有看過這麼多遊客」，今年嘉義市觀光人潮真的是爆增。
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