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「HAPPY探索趣」台管處推出親子探索黑琵

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
親子可共同觀賞黑面琵鷺。圖/台江國家管理處提供
親子可共同觀賞黑面琵鷺。圖/台江國家管理處提供

秋天，是個候鳥南歸的季節，也是賞鳥的好時光。台江國家公園管理處11月1日舉辦「HAPPY探索趣」活動，10月12日上午10點起開放報名，歡迎親子一起來探索黑面琵鷺的秘密。

台江地區因位於候鳥遷徙路線上，每年秋、冬兩季均有數以萬計的候鳥南下過境或在此度冬。根據調查，園區範圍內至今出現過300多種鳥種，包含60多種保育鳥種，其中最為珍貴的即是被列瀕危的黑面琵鷺，也吸引了國內外愛鳥人士前來賞鳥及研究。

台管處說，為了讓民眾透過鳥類特徵探索、實地觀察與生態遊戲，認識黑面琵鷺在台灣生態環境保育之重要性，此外也藉由理解人類與鳥類之間的相互關係，學習正確對待環境之觀念與行為。台江國家公園管理處特別推出「HAPPY探索趣」活動，讓黑琵不只是賞鳥的對象，而是學習的教材;讓保育不只是艱深的想像，而是生活中的實踐。

這場活動將於109年11月1日上午舉辦，活動費用每人150元，名額上限36人，歡迎親子一同走出戶外，重新認識黑琵，從心看見生態。10月12日上午10:00開放報名，有興趣的民眾請上台江國家公園網站查詢。相關問題可洽台管處解說教育課(06-2842600轉1514)。

台江國家公園管理處11月1日舉辦「HAPPY探索趣」活動，讓學子體驗模擬黑琵如何築巢。圖/台江國家管理處提供
台江國家公園管理處11月1日舉辦「HAPPY探索趣」活動，讓學子體驗模擬黑琵如何築巢。圖/台江國家管理處提供

台江 賞鳥 國家公園

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