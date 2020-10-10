熱力四射精彩不斷電 斗六雙十森巴踩街超熱情

慶祝光輝國慶，雲林縣斗六市公所特別與雲林街頭藝人協會共同舉辦千人森巴踩街迎國慶，數十名街頭藝人精采演出之外，斗六市長林聖爵親自帶領活力十足、熱情奔放的森巴舞團，展開盛大的嘉年華會，基隆社區也來共襄盛舉，不論是南北舞團，扭跳熱情度一樣都破表。

踩街隊伍由來自屏東縣泰武國中強勁有力的森巴鼓隊，開路引領，一路上鼓聲漫天價響，一隊接著一隊的大型花車，是由溪州社區製作，絲瓜、文旦、茂谷柑組成斗六農產特色，10輛花車展現了10個社區的主題特色。

江厝社區的火龍果拉環公主、林頭社區的花語露造型、八德社區的諸羅樹蛙、榴中社區的斑鳩媽、溝埧社區的竹林公主、崙峯社區的竹筍精靈、榴南社區的牛刨泉傳說、梅林社區的相撲運動、三平社區的柚香仙子、重光社區的柑吉啦啦隊，成為遊行吸睛焦點。

斗六雙十社造嘉年華會今天下午在斗六市大街小巷熱情登場，集結了社區、學校、森巴鼓隊、藝術表演團體及主題特色，歡樂踩街遊行，顛覆傳統的社造印象，放飛自我。

斗六市長林聖爵表示，森巴踩街展現健康運動城市，並邀請全國各地森巴舞團，其中遠自屏東的泰安國小和泰武國中、基隆市壯觀社區發展協會等表演團體，熱情參與，讓斗六市民更加熱情奔放，找回生活的熱情。