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台南山上水道博物館國慶日遊客5千人 將迎來第70萬名
台南國慶焰火效應，超人氣景點山上水道博物館今天遊客大爆發，開園後整天人潮不斷，兩側停車場早早就停滿，昨天入園人數近5千人，預估明天一早就會迎來第70萬名遊客，館方指出，由售票情況看來，外縣市購票民眾超過5成，白天逛風景點，下午前往市區卡位觀看夜間國慶焰火。
「今天人潮有點誇張！」館方指出，以往假日遊客入園多集中在下午2點以後，但昨天從上午開園售票口人潮就沒有斷過，甚至連中午都還有人排隊，售票人員只能輪流用餐售票，上午遊客就破2千人，下午人潮也沒斷，一直到下午4點多還有遊客入園。
國定古蹟台南山上水道博物館去年國慶日開幕，正值一周年館慶活動，與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區及樹谷生活科學館組成的山區博物館大聯盟，規畫驚奇博物館闖關遊戲，加上國慶焰火加持，連假遊客大爆發，第70萬名幸運兒預估今天上午一開園就會產生。
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