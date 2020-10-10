台南山上水道博物館國慶日遊客5千人 將迎來第70萬名

台南國慶焰火效應，超人氣景點山上水道博物館今天遊客大爆發，開園後整天人潮不斷，兩側停車場早早就停滿，昨天入園人數近5千人，預估明天一早就會迎來第70萬名遊客，館方指出，由售票情況看來，外縣市購票民眾超過5成，白天逛風景點，下午前往市區卡位觀看夜間國慶焰火。

「今天人潮有點誇張！」館方指出，以往假日遊客入園多集中在下午2點以後，但昨天從上午開園售票口人潮就沒有斷過，甚至連中午都還有人排隊，售票人員只能輪流用餐售票，上午遊客就破2千人，下午人潮也沒斷，一直到下午4點多還有遊客入園。