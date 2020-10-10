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少子化隱憂？ 台中多家醫院驚：今年國慶寶寶變少了

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生育率低國慶寶寶少 台南有產婦生第5胎、醫院說少見

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆新樓醫院黃姓產婦今天剖腹生下第5胎男嬰。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆新樓醫院黃姓產婦今天剖腹生下第5胎男嬰。記者吳淑玲／翻攝

今天是雙十國慶，台南麻豆新樓醫院陳姓產婦上午5點16分，自然產生下男寶寶，黃姓產婦也在9點35分，剖腹生下男嬰；柳營奇美醫院吳姓產婦上午9點23分目然生下男嬰，郭姓產婦下午3點07分自然分娩生下女嬰。

麻豆新樓醫院陳姓產婦是第2胎，黃姓印尼籍媽媽是第5胎，擔心腹中胎兒養太大，選擇今天剖腹生產，出生體重3520公克，是健康小壯丁。

柳營奇美醫院吳姓產婦上午9點23分自然產生下男寶寶，是其第四胎，前三胎都是男孩子，本想拚個女兒，但生下兒子也是很開心，尤其又是國慶寶寶，和國家同一天生日，家人更是喜悅。

下午又傳出好消息，柳營奇美醫院郭姓產婦下午3點7分自然娩出女嬰，重3212克，為其第三胎，前兩胎也是女生，在國家生日誕生國慶寶寶，全家人都非常開心。

國慶寶寶比起往年少很多，麻豆新樓醫院表示，不只是國慶寶寶少，現在是普遍出生率降低，像去年就沒有國慶寶寶，今年有兩位國慶寶寶出生，其中一位產婦是第5胎，是非常特殊的。

國慶 印尼

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