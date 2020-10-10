婦人偷走鳥籠快閃 為自家鸚鵡配種不成竟放飛

台南市68歲黃姓婦人今年7月19日下午3時6分，行經東區一民宅前，看到莊姓婦人掛放在門口的鳥籠無人看管，竟徒手將它取下後隨即離去，直至莊婦發現鳥籠及其籠內鸚鵡不翼而飛，報警處理，警方循線找到黃婦，她才供出偷走鳥籠，是為家中小鳥配種，但未成功配種 ，直接將牠放飛了。台南地院認她犯竊盜罪，處拘役15日，可上訴。

台南市警一分局調閱監視器，循線找上黃婦，她自以為神不知鬼不覺，直至警方找上門，驚慌失措。她在警詢中坦承犯行，供稱她為使家中所飼養小鳥配種，才拿取對方鳥籠離開。她指出，因未能成功配種，就直接放飛該鸚鵡。

台南地院審酌，黃婦不思循正當管道獲取所需，僅因一時貪念，即恣意竊取他人財物，致莊婦受有財產上損害，無端失去原飼養的鸚鵡，顯然欠缺對於他人財產權的尊重，法治觀念明顯不足。

同時，考量黃婦行竊的動機、目的、手段、竊得的財物價值，並參酌她坦承犯行的犯後態度，且所竊得鳥籠已經警方發還莊婦，量處拘役15日，可易科罰金。