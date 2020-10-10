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影／學生聯合儀隊遊街造勢 為國慶焰火暖身

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
學生聯合儀隊為國慶焰火暖身，吸引民眾目光。記者黃宣翰／攝影
學生聯合儀隊為國慶焰火暖身，吸引民眾目光。記者黃宣翰／攝影

由台南市曾文家商等10所學校學生組成的學生聯合儀隊，今天下午在安平區遊街造勢至戀愛廣場主舞台，為國慶焰火晚會活動造勢男女學生賣力地在廣場前表演，幾乎個個滿身大汗，精彩的儀隊表演獲得觀眾滿堂喝采，爭相和學生拍照合影。

「你看，有學生儀隊表演！」今天下午前住安平主舞台觀看國慶焰火的民眾，看到遊街隊伍造勢，除了鼓號樂隊帶頭表演，還有仙女團沿街表演，都吸引眾人目光，其中最引人注目的是學生聯合儀隊演出，男女學生穿著整齊制服，在晚會舞台前短暫演出，精湛的操槍和旗幟表演，獲得民眾掌聲鼓勵。

當舞台前表演結束，學生們個個汗流夾背，有的臉上流下汗珠，觀賞群眾爭相上前拍照，有的比出大母指說:「讚！」，為學生賣力的演出加油打氣。

學生聯合儀隊為國慶焰火暖身，吸引民眾爭相拍照。記者黃宣翰／攝影
學生聯合儀隊為國慶焰火暖身，吸引民眾爭相拍照。記者黃宣翰／攝影

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