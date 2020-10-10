柿柿如意！國慶連假番路鄉柿子節登場來旅遊吃柿子

嘉義縣番路鄉柿子節上午在半天岩紫雲寺盛大登場，縣長翁章梁、立委陳明文妻子廖素惠、番路鄉長林清根等來賓共同開幕，入秋滿山遍谷黃澄澄結實纍纍柿子，翁章梁邀請民眾來番路吃柿子「柿柿（事事）如意！」；明天上午10點至下午4點還有柿子盛會。

翁章梁逛攤位，看農民豐收成果，稱讚柿子大顆漂亮，攤販熱情邀翁縣長品嘗柿子等農產品，翁章梁一口接一口吃起各式品種柿子，直呼「雨水少特別甜，特別好吃！」

柿子甜度高，口感脆，富含豐富維生素，加工製成風味極佳的柿餅，以柿子為食材，柿子含果膠是水溶性膳食纖維，含少量的蛋白質、脂肪及粗纖維，也富含維生素B群、鉀、磷、鐵、碘等營養素。

每年10月上市柿子，是高經濟作物之一，生產面積629.58公頃，年產量6千公噸，年產值上看1.5億元，產地集中番路鄉，年產量4606公噸，占全縣柿子面積7成以上。