雲林農機展魯肉飯呷免驚！兩位縣長共同宣誓反萊豬

雲林國際農業機械展今天登場，雲林縣府為促銷雲林好豬，在大會提供免費魯肉領民眾呷免驚，彰化縣長王惠美也跨過濁水溪出席農機展，和張麗善手捧雲林魯肉飯，共同宣誓反萊豬，張麗善更強力推薦安全衛生零瘦肉精的雲林良品豬魯肉飯。

西螺農會今天在雲林農機展，推出雲林品牌豬肉促銷品嘗會，雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、農糧署主任秘書陳啟榮、雲林縣府總顧問張清良、雲林縣工策會總幹事許宇甄、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人宣誓反萊豬、顧農業。

張麗善說，農機展3天當中，每天上午10時至下午3時，由西螺農會在展場提供免費魯肉飯、壽司、碗糕等，每天共提供約3萬份，供民眾免費享用，希望鄉親用行動反萊豬，支持雲林豬農和台灣農業，守護自己健康。

張縣長表示，雲林是養豬大縣，養豬戶達1200多戶，飼養頭數約156萬頭占全國27%，為讓大家能吃到一碗安全美味魯肉飯，雲林縣府會嚴格把關，推出「零瘦肉精商店」標章，堅守零檢出，謹守台灣豬肉最後一塊淨土。