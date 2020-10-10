國慶焰火會場人潮湧入 各接駁站出現人龍

國慶焰火今晚8時在台南安平漁光島登場，台南市政府預估湧進至少20萬人，市府動用310輛大客車規畫5條區外接駁車路線、1條區內接駁公車免費接送遊客，各接駁站已陸續出現人龍，主舞台戀愛廣場也已經湧入大批人潮。

安平周邊中午12時開始實施交通管制，截至下午4時，華平路、中華北路部分路段壅塞，其他市區道路尚順暢；台86往西下台17線匝道也出現壅塞，目前已調整下匝道路口號誌的周期。

市府規畫4萬多席汽機車停車格位，包括北側（鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場）、東側（運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場），及南側（四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場）等處停車轉乘，市府也規畫免費接駁車，以1到5分鐘一班方式提供接駁服務，就近接送民眾進入各大觀賞區。

根據市府掌握最新狀況，目前連接外圍停車場的道路還未湧入車潮，北側停車場5316個停車位、東側有5009個停車位、南側有7270個停車位，請遊客選擇最適合行程的停車場。