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國慶焰火會場人潮湧入 各接駁站出現人龍
國慶焰火今晚8時在台南安平漁光島登場，台南市政府預估湧進至少20萬人，市府動用310輛大客車規畫5條區外接駁車路線、1條區內接駁公車免費接送遊客，各接駁站已陸續出現人龍，主舞台戀愛廣場也已經湧入大批人潮。
安平周邊中午12時開始實施交通管制，截至下午4時，華平路、中華北路部分路段壅塞，其他市區道路尚順暢；台86往西下台17線匝道也出現壅塞，目前已調整下匝道路口號誌的周期。
市府規畫4萬多席汽機車停車格位，包括北側（鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場）、東側（運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場），及南側（四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場）等處停車轉乘，市府也規畫免費接駁車，以1到5分鐘一班方式提供接駁服務，就近接送民眾進入各大觀賞區。
根據市府掌握最新狀況，目前連接外圍停車場的道路還未湧入車潮，北側停車場5316個停車位、東側有5009個停車位、南側有7270個停車位，請遊客選擇最適合行程的停車場。
台南市長黃偉哲下午也親自到接駁站發扇子迎接遊客，熱情詢問民眾從哪裡來，有人回答從高雄來，也有人昨天就先從台北到台南住宿，黃偉哲說，「歡迎大家到台南，市府全力總動員，要給大家有最佳的觀賞體驗」。接駁站一名乘客說，他在現場排隊等了大約7、8分鐘就可以搭上車，速度算快。
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