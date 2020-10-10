雲林國際農機展盛大開幕 超過5萬人潮湧入熱滾滾

2020第15屆雲林國際農業機械暨資材展馬天在虎尾高鐵特定區建成路與學府西路口廣場盛大展開，一連3天的活動，除專業農業機械、智慧監控溫網室等設備展出之外，更有國產木DIY、雲林品牌豬肉推廣促銷及費魯肉飯呷免驚，上午就吸引超過五萬人次參觀，全場熱滾滾。

雲林縣長張麗善指出，雲林農機展已聞名國際，今年來自國內外廠商超過450家參展，展出攤位達1千2百攤以上，小到修剪枝葉的剪刀，大到巨無霸耕耘機，從水上跑的到空中飛的無人機統統買得到，今年更增加智慧農業產品並與虎尾毛巾節結合，加入雲林良品展和花卉展，應有盡有。

雲林國際農機展由雲林縣府、農糧署及台灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會共同主辦，是國內農業年度盛會，今天由雲林縣長張麗善率縣府團隊共同主持開幕，立委劉建國等人參加，一早就吸引數萬人進場，人潮如織熱鬧滾。

一千多個攤位都擠滿人，各種機型的功能和價格，詢問度破表，今年更與虎尾毛巾節結合在同一場地舉辦，吸引更多人潮，從吃的穿的到生活用品與食材，想得到的這裡全都買得到，可說是雲林最大的農業生活市集。

張麗善表示，今年展品更新穎、更先進，藉由展覽彼此觀摩，促成不同領域廠商結盟，今年加入花卉元素，郡野、新台灣久保田、裕農農機、亞細亞等4大農機廠也來設主題館，有自動導航噴霧車、搬運車、聯合收獲機等大小農機，展現不凡農機成就。

台灣農業設施協會理事長黃裕益指出，今年設有智慧監控溫網室展示區，展示新型智能環控系統及降溫風扇等溫室設備，難得一見。

台灣農機暨資材協會理事長林宗智指出，台灣農機和設施技術和品質年年精進，享譽國際，歐盟、日本和東南亞每年都有派人參展、交流訂購，去年3天參觀人數達50萬人次，訂單達5億元，期待今年能締造6億元佳績。