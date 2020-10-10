影／超重量迎娶！台南青農6部曵引機當禮車 迎親隊伍吸睛

台南學甲青農劉震鋐今天迎娶相戀5年女友吳詩涵，動用6部農用曳引機組成迎娶車隊，重量級迎娶隊伍相當吸睛；婚宴也都使用台灣在地食材，未來夫妻將攜手同心共同為台灣新農業打拚。

36歲劉震鋐中原大學化工系畢業後，因父親年邁返鄉成立「幸福良食」，是第一屆百大青農也是台南青農聯誼會創會長，目前契作種植硬質玉米和黑豆高達800公頃，新娘吳詩涵是台北人，台大商研所畢業的高材生，６年前任職行政院青年顧問團，兩人結下緣份，交往５年後決定攜手共度一生。

這場別開生面又具意涵的迎娶車隊，是台中裕農鹿公司總經理謝松益支援4部農用曳引機南下，加上劉震鋐自有的2部，組成重量級迎娶車隊，車高約4公尺、每部曳引車價約500萬元，今天上午8點從學甲劉震鋐住家出發，半小時後，抵達新娘和親友在前一晚住宿的鹽水台灣詩路園區。

劉震鋐先經過新娘親友團拷問過關後，才得以迎娶美嬌娘，登上曳引機禮車，並親自駕駛曳引機載得美人歸，親友團高呼「要幸福」，氣氛歡樂；新娘吳詩涵說，這場特別的婚禮終身難忘，連新娘捧花也是夫婿種植的小麥，希望曳引機迎娶希望讓更多人看到青農打拚的故事。

劉震鋐和妻子因推廣青農而結下良緣，兩人規畫這場婚禮來推廣台灣的雜糧農業，中午婚宴也是選用台灣、台南在地食材，作為喜餅的手工餅乾，食材來自自家的全麥粉、黑豆粉與彰化小農雞蛋做成，婚宴現場並展示台南在地青農產品，回贈賓客的喜米也是來自花蓮小農的稻米，讓婚禮充滿農業特色。

劉震鋐希望解決農村人力不足與土地廢耕的問題，今年推出「幸福千千歲」自有品牌，希望連結產地到餐桌，由老農組成的「千歲團」提供消費者安心的溯源食物，讓人與土地一起健康幸福千千歲。 台南學甲青農出動曳引車當禮車，迎娶隊伍引人注目。記者吳淑玲／翻攝 台南學甲青農出動曳引車當禮車，迎娶隊伍引人注目。記者吳淑玲／翻攝 台南學甲青農劉震鋐（右）今天迎娶吳詩涵，出動曳引車當禮車，迎娶隊伍引人注目。記者吳淑玲／翻攝

台南學甲青農出動曳引車當禮車，迎娶隊伍引人注目。提供／大雄空拍團隊

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