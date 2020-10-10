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國慶焰火台南觀光夯 山上水道博物館第70萬遊客將產生
國慶焰火今晚將在台南漁光島施放，外地遊客陸續湧入，開幕才一年的人氣景點山上水道博物館今天上午遊客就逾2千人，一早小型車的停車場就停滿，比起前一天人數多了一倍，預估第70萬遊客可望在下午或明天產生；另一處人氣景點左鎮化石園區上午遊客也超過1千5百人，且有一半是外縣市遊客，已可看出是國慶焰火的觀光效應。
山上水道博物館人員指出，以往都是下午2點過後，遊客才會陸續進來，但今天上午一開園，遊客就不斷，工作人員忙著賣票，中午都無法休息吃飯，因台南市民是半票優惠，今天有一半是買全票，推估是外縣市遊客來看國慶焰火，上午先到景點觀光，下午就準備前往看焰火。
山上水道博物館去年10月10日開幕至今，今天上午入園遊客已突破69萬5千人次，成為台南市的熱門景點，館方將於雙十連假期間舉辦周年慶系列活動，吸引到台南欣賞國慶焰火的民眾，白天先到山上花園水道博物館逛一逛，預估今天下午遊客就可達到70萬人次，最慢明天上午就會產生，台南市政府將提供獎勵給第70萬人次遊客。
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