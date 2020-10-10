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國慶日高鐵台南站未見人潮 先上網查詢空位預購省時間

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影

國慶高鐵台南站直到中午未見人潮，部分時段旅客甚至比一般假日還少。有遊客表示，中秋節大家玩四天了，國慶搭車人少很多，今明兩天高鐵還有加班車，今年國慶搭車不用排隊。

高鐵公司表示，國慶日疏運期間，5天共加開97班次列車，南下45班、北上52班，總計提供770班次，南下383北上387班的旅運服務。另每日企業網站及各車站公布國慶日疏運期間各車次標準車廂對號座「熱銷資訊」，旅客可上網查詢仍有對號座空位車次。旅客可預先訂位，利用一萬多家便利商店售票據點、「T Express」的便利服務，提早完成取票，到站時即可直接進站乘車，節省排隊購票時間並避開車站人潮。

另國慶日疏運期間各車次均維持3至5節自由座，持定期票、回數票或悠遊聯名卡開啟自動加值功能，可直接感應進站搭乘自由座。

國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影
國慶日高鐵站未見人潮，旅客先上網查詢空位預購省時間。記者周宗禎／攝影

國慶 高鐵

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