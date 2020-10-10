台南喜樹萬皇宮火化仙舟 國慶日添亮點

台南市南區喜樹萬皇宮昨起舉行普度龜醮文化季，第1天普度，今天由神轎迎請紙糊的仙舟到西濱公路旁廣場，下午焚化，祈求村里平安。晚上有歌仔戲、樂團表演，邊欣賞國慶焰火、邊看表演。

喜樹萬皇宮供奉葉、朱、李三府千歲，相傳兩百多年前，當地居民在海邊捕魚時，意外捕獲大海龜，宰殺分食後，村內發生大火，且有吃到龜肉的人家無一倖免，經請示萬皇宮三府千歲，神諭村民誤殺了修行多年即將得道的龜仙，後經三府千歲調停指示，庄民每年準備祭品及紙糊仙舟，並添載柴米油鹽等日常用品與九金銀紙，在海邊祭拜焚化後才恢復往日平靜。

一般寺廟都是在農曆7月進行中元普度，但萬皇宮很特別，會另在每年農曆8月3日普度，送走留在人間的好兄弟，進而在農曆8月24日舉行「龜醮」祭典法會，火化仙舟。

龜醮祭典法會今天上午10點登場，由主任委員蔡忠壽主持，先進行開光儀式，接著由南寧高中、喜樹國小醒獅隊、萬皇宮大鑼陣表演，然後為仙舟開水路，引領到西濱公路旁空地，進行普度、誦經、添載等，下午火化，完成法會儀式。