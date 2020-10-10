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10歲「國慶寶寶」 母：他當初一早就像趕著出來升旗

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃敏惠（右起）祝福國慶小壽星廖軍皓10歲生日快樂。記者卜敏正／翻攝
黃敏惠（右起）祝福國慶小壽星廖軍皓10歲生日快樂。記者卜敏正／翻攝

嘉義市精忠社區、圓福寺今天都舉辦升旗典禮，嘉義市長黃敏惠到場和市民朋友一起唱國歌、國旗歌，向國旗敬禮，10歲男童廖軍皓民國99年國慶日出生，今天由爸媽陪伴到精忠社區升旗，與眾人同慶10歲生日，廖的母親戲稱「10年前一早出生，好像趕著來參加國慶升旗」。

嘉義市精忠新城今天上午舉行國慶升旗、歡度國慶，黃敏惠也熱情歡迎這名10歲「國慶寶寶」，邀請眾人一起祝他生日快樂；廖軍皓母親表示，國慶連假來嘉義市旅遊，為了幫廖軍皓慶生，特別上網查詢，因此一早就到精忠新城來參加升旗典禮，看到黃市長非常開心。

廖媽媽說，廖軍皓是10年前早上7點多出生，好像是趕著來參加國慶升旗，這個10歲生日對廖軍皓來說，特別具有紀念性，也是來嘉旅遊最棒、最難忘生日禮。

黃敏惠表示，「光輝的十月，帶來我們的榮耀。國旗飄揚，帶給嘉義市熱情、喜悅。」今年是非常特別的一年，新冠肺炎對全世界、對全台灣造成了非常大的影響，但是嘉義精神就是抱持著希望繼續拚。我們要一起努力，繼續做好防疫工作，更要努力拚經濟，讓全台灣全世界看見嘉義市。

佛光山圓福寺今天也舉行「2020佛光山圓福寺慶祝國慶升旗典禮暨三代同堂重陽敬老活動」，以三代同堂方式，闔家大小歡度國慶，圓福寺住持覺禹法師帶領眾人，一起念「為國家祈福祈願文」，並和70歲以上長者共同切蛋糕，慶祝中華民國生日快樂。

嘉義市長黃敏惠今天參加精忠社區升旗典禮，和眾人一起祝福國慶小壽星廖軍皓生日快樂。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加精忠社區升旗典禮，和眾人一起祝福國慶小壽星廖軍皓生日快樂。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加圓福寺活動，和70歲以上長者共同切蛋糕，慶祝中華民國生日快樂。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加圓福寺活動，和70歲以上長者共同切蛋糕，慶祝中華民國生日快樂。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加精忠社區升旗典禮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加精忠社區升旗典禮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加精忠社區升旗典禮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加精忠社區升旗典禮。記者卜敏正／翻攝

國慶 嘉義 國旗

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